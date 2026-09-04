«Γοητευτική, εκφραστική, και άκρως μαχητική σε κάθε στάδιο της ζωής της», γράφει η Φίνος Φιλμ.

Σαν σήμερα το 1933 γεννήθηκε η ερμηνεύτρια και ηθοποιός Ζωή Φυτούση και η Φίνος Φιλμ τιμάει τη μνήμη της με ένα ιδιαίτερο βίντεο – αφιέρωμα.

Η Ζωή Φυτούσε υπήρξε μία πολυδιάστατη και ταλαντούχα προσωπικότητα, με τη χαρακτηριστική φωνή της και το υποκριτικό της ταλέντο να αφήνουν το δικό τους αποτύπωμα στον ελληνικό κινηματογράφο.

Γεννήθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου του 1933 και έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών, στις 17 Ιουλίου του 2017.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σπούδασε στη δραματική σχολή του Ελληνικού Ωδείου και έκανε το ντεμπούτο της στο θέατρο το 1953, ενώ έναν χρόνο νωρίτερα είχε συμμετάσχει σε κινηματογραφική παραγωγή.

Σήμερα, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, με αφορμή την ημέρα των γενεθλίων της, η Φίνος Φιλμ δημοσίευσε ένα συγκινητικό βίντεο – αφιέρωμα τιμώντας τη μνήμη της καλλιτέχνιδος.

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Στην συνοδευτικό κείμενο αναφέρεται: «Γοητευτική, εκφραστική, και άκρως μαχητική σε κάθε στάδιο της ζωής της, η Ζωή Φυτούση υπήρξε μια σπουδαία τραγουδίστρια, ηθοποιός και συγγραφέας. Η χαρακτηριστική, ζεστή χροιά της φωνής της και η θεατρικότητα της ερμηνείας της, την κατέστησαν μία από τις πιο ξεχωριστές παρουσίες του ελληνικού τραγουδιού της δεκαετίας του ’60.

Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1933 και την θυμόμαστε μέσα από στιγμές της σε τέσσερις ταινίες της Φίνος Φιλμ».

{https://www.instagram.com/p/Dc2zSsICYXQ/?hl=el}