Η Άννα Βίσση αποκάλυψε το νέο της τραγούδι, «Όχι γιατί».

Με ανεβασμένη διάθεση και ανανεωμένη παρουσίασε η Άννα Βίσση στους διαδικτυακούς της φίλους ένα μικρό δείγμα από το νέο της τραγούδι.

Συγκεκριμένα, η ερμηνεύτρια, με μία ανάρτησή της στα social media το απόγευμα της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου, μοιράστηκε ένα κομμάτι από το νέο της τραγούδι που έχει τίτλο «Όχι γιατί».

Στο σύντομο βίντεο, εμφανίζεται με γυαλιά ηλίου μέσα στο στούντιο να τραγουδάει και να χορεύει, την ώρα που την πλαισιώνουν οι συνεργάτες της με τα μουσικά όργανα.

Η Άννα Βίσση, χορεύει με ανεβασμένη διάθεση στο χώρο και ανακοινώνει ότι το νέο της τραγούδι θα κυκλοφορήσει την ερχόμενη Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου.

{https://www.instagram.com/p/Dc30FNPMpsK/?hl=el}

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Η ανάρτησή της, μέσα σε λίγα μόλις λεπτά απέσπασε χιλιάδες likes, με πολλούς από τους θαυμαστές της να την αποθεώνουν στα σχόλια.

Το «Όχι γιατί», έρχεται για να συμπληρώσει την ανυπομονησία του κοινού για τη μεγάλη της συναυλία στο ΟΑΚΑ.

Υπενθυμίζεται, ότι η Άννα Βίσση, θα ανέβει σε μία από τις μεγαλύτερες σκηνές της χώρας το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι θα παρουσιάσει ένα μοναδικό show.