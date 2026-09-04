Ο λόγος της κατάσχεσης είναι η νομική διαμάχη ουκρανικής εταιρείας ενέργειας με τη Ρωσία.

Παροχή βοήθειας στους Ρώσους επιβαίνοντες του πλοίου «Professor Molchanof» που κατασχέθηκε από τη Νορβηγία την Πέμπτη (03/09) ανακοίνωσε το Όσλο.

Νορβηγικό δικαστήριο διέταξε αυτήν την εβδομάδα την κατάσχεση του κρουαζιερόπλοιου «Professor Molchanof» στο αρχιπέλαγος Σβάλμπαρντ, ικανοποιώντας το αίτημα της ουκρανικής Naftogaz που έχει εμπλακεί σε νομική διαμάχη με τη Μόσχα. Ως αποτέλεσμα, επιβάτες και πλήρωμα εγκλωβίστηκαν στο αρχιπέλαγος, με τη Ρωσία να κατηγορεί τη Νορβηγία για «πειρατεία».

«Οι νορβηγικές αρχές κάνουν ό,τι μπορούν για να προστατεύσουν τους Ρώσους πολίτες που βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση στα Σβάλμπαρντ τώρα» ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών, σημειώνοντας ότι το Όσλο θα τηρήσει τις διεθνείς υποχρεώσεις του.

Η πόλη Μπάρεντσμπουργκ, όπου κρατείται το πλοίο, είναι ο ένας από τους δύο ρωσικούς οικισμούς στα Σβάλμπαρντ. Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία της Νορβηγίας αυτοί οι δύο οικισμοί έχουν μαζί 392 κατοίκους, σε σύνολο 2.914 κατοίκων σε όλο το αρχιπέλαγος. Η Νορβηγία αίρει τακτικά τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί σε ρωσικές εταιρείες, ώστε να εφοδιάζουν με τρόφιμα και άλλα αναγκαία είδη τις κοινότητες αυτές.

Το πλοίο Professor Molchanof, μήκους 71 μέτρων, μπορεί να μεταφέρει 52 επιβάτες και 32 μέλη πληρώματος. Διαθέτει βιβλιοθήκη, σάουνα, μπαρ και δύο εστιατόρια ενώ χρησιμοποιείται για επιστημονικές αποστολές και εμπορικές κρουαζιέρες.

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Το δικαστήριο διέταξε την κατάσχεση κατόπιν αιτήματος της ουκρανικής ενεργειακής εταιρείας Naftogaz που ζητά συνολική αποζημίωση 4,22 δισεκ. δολαρίων για τα περιουσιακά στοιχεία της που κατέληξαν στη Μόσχα όταν η Ρωσία προσάρτησε την Κριμαία το 2014.

Η Ρωσία έχει δηλώσει ότι θα ασκήσει έφεση.