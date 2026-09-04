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Η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή στις 3 Σεπτεμβρίου του 1983.

Στις 3 Σεπτεμβρίου του 1983 έφυγε από τη ζωή η Έλλη Λαμπέτη, αφήνοντας πίσω το δικό της στίγμα στην τέχνη του θεάτρου και του κινηματογράφου και το Στούντιο Κλεισθένης την τιμά με μία αδημοσίευτη φωτογραφία.

Υπήρξε μία από τις σημαντικότερες ηθοποιούς του 20ου αιώνα, με το ντεμπούτο της στο θέατρο να σημειώνεται το 1942.

Στις 13 Απριλίου 2026, συμπληρώθηκαν 100 χρόνια από την γέννησή της, με το όνομά της να έχει πλέον συνδεθεί με σπουδαία θεατρικά έργα και κινηματογραφικές ταινίες.

Η αδημοσίευτη φωτογραφία από το 1964

Με αφορμή την συμπλήρωση των 43ων χρόνων από την ημέρα που έφυγε από τη ζωή, το Στούντιο Κλεισθένης θέλησε να την τιμήσει, αναρτώντας μία αδημοσίευτη φωτογραφία της από το παρελθόν.

Όπως αναφέρεται και στη σχετική λεζάντα, το στιγμιότυπο απαθανάτισε ο Κλεισθένης Δασκαλάκος, καθώς υπήρξε φωτογράφος της από τη δεκαετία του 1950 μέχρι και τον θάνατό της.

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Στο στιγμιότυπο απεικονίζεται η Έλλη Λαμπέτη στις πρόβες της παράστασης του εθνικού θεάτρου Ατλαζένιο Γοβάκι το 1964.

«43 χρόνια χωρίς την υπέροχη ηθοποιό Έλλη Λαμπέτη, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 3 Σεπτεμβρίου του 1983 σε ηλικία 57 χρονών στην Νέα Υόρκη.

Ο Κλεισθένης υπήρξε φωτογράφος της από τη δεκαετία του 50 μέχρι το τέλος σε επαγγελματικές και προσωπικές στιγμές της.

Η αδημοσίευτη φωτογραφία είναι από τις πρόβες της παράστασης του εθνικού θεάτρου Ατλαζένιο Γοβάκι το 1964 όπου παίζει το ρόλο της Δόνια Προέσα σε σκηνοθεσία του Αλέξη Σολομού.

Στη φωτογραφία μαζί της ο αγαπημένος μας ηθοποιός Παντελής Ζερβός στο ρόλο του Δον Μπαλτάζαρ».

{https://www.instagram.com/p/Dc19-GjsOpM/?hl=el}