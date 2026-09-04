Μία φωτογραφία από αγγελία σπιτιού στην Αργεντινή ήταν αρκετή για να βρεθεί ο πίνακας που είχε κλαπεί εδώ και 8 δεκαετίες.

Στο νόμιμο κληρονόμο του αναμένεται να επιστρέψει ένας πίνακας ζωγραφικής του 18ου αιώνα που είχε κλαπεί από τους Ναζί και βρέθηκε το 2025 στην Αργεντινή.

Πρόκειται για το έργο ύστερου μπαρόκ «Portrait of a Lady» του Ιταλού ζωγράφου Τζουζέπε Γκισλάντι (1655-1743), το οποίο είχε χαθεί για 80 χρόνια, μέχρι που εντοπίστηκε τυχαία στις φωτογραφίες ενός σπιτιού που είχε βγει προς πώληση στο Μπουένος Άιρες.

Το σπίτι ανήκε στην Πατρίτσια Κάντγκιεν, κόρη του Φρίντριχ Κάντγκιεν, υψηλόβαθμου συμβούλου του Χέρμαν Γκέρινγκ, στενού συνεργάτη του Αδόλφου Χίτλερ. Ο Κάντγκιεν είχε διαφύγει στην Αργεντινή μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Πατρίτσια Κάντγκιεν συμφώνησε να παραδώσει το έργο, με αντάλλαγμα την αναστολή της ποινικής διαδικασίας εις βάρος της για την απόκρυψή του από τις αρχές.

Ο πίνακας ήταν ένα από τα τουλάχιστον 1.000 έργα τέχνης που λεηλατήθηκαν και εκλάπησαν από τη συλλογή του Εβραίου εμπόρου έργων τέχνης Ζακ Γκούντστικερ, μετά τη ναζιστική εισβολή στην Ολλανδία το 1940.

Η Μάρεϊ φον Σάχερ, νύφη του Γκούντστικερ και μοναδική κληρονόμος του, σχεδιάζει να παραχωρήσει προσωρινά το έργο στο Μουσείο Ολοκαυτώματος του Μπουένος Άιρες, προκειμένου να συμβάλει στην ενημέρωση του κοινού για τη λεηλασία έργων τέχνης κατά τη ναζιστική περίοδο. ίδια έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι η οικογένειά της «επιδιώκει να επιστρέψει κάθε έργο τέχνης που κλάπηκε από τη συλλογή του Ζακ και να αποκαταστήσει την κληρονομιά του».

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Κατά την ακροαματική διαδικασία της Παρασκευής στη Μαρ ντελ Πλάτα, αποφασίστηκε η αναστολή όλων των ποινικών διαδικασιών εις βάρος του ζευγαριού. Βάσει της συμφωνίας που επιτεύχθηκε μεταξύ των οικογενειών και των εισαγγελικών αρχών, η Κάντγκιεν και ο σύζυγός της θα παραιτηθούν από κάθε δικαίωμα πάνω στο έργο και θα καταβάλουν 4,8 εκατ. πέσος, περίπου 2.356 λίρες ή 3.185 δολάρια, σε τοπικά νοσοκομεία.

Το «Portrait of a Lady», γνωστό και ως «Contessa Colleoni», αποδίδεται στον Ιταλό καλλιτέχνη του ύστερου μπαρόκ Τζουζέπε Γκισλάντι. Ωστόσο, η προέλευση του έργου παραμένει αντικείμενο επιστημονικής συζήτησης. Ορισμένοι ειδικοί αμφισβητούν την απόδοση στον Γκισλάντι και θεωρούν ότι ο πίνακας μπορεί να είναι έργο του επίσης Ιταλού ζωγράφου Τζάκομο Τσερούτι, ο οποίος έδρασε την ίδια περίοδο.