Η κατηγορούμενη, για να μη ταυτοποιηθεί, συστηνόταν με ψευδή στοιχεία.

Χειροπέδες σε μία 32χρονη αλλοδαπή οικιακή βοηθό πέρασαν το πρωί της Πέμπτης (27/08) αστυνομικοί στην Εκάλη, η οποία κατηγορείται για διακεκριμένες κλοπές κατ΄επάγγελμα και κατ΄ εξακολούθηση, καθώς και απείθια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., σε τουλάχιστον δύο περιπτώσεις, η 32χρονη εκμεταλλεύτηκε την εργασία της ως οικιακή βοηθός και την πρόσβασή της σε οικίες στις περιοχές της Εκάλης και της Αγίας Παρασκευής, προκειμένου να αφαιρέσει κοσμήματα μεγάλης αξίας, κοντά στα 40.000 ευρώ. Η δράση της φέρεται να είχε ξεκινήσει τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2025.

Παράλληλα, για να δυσχεραίνει την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό της, συστηνόταν με ψευδή στοιχεία ταυτότητας, ενώ κατά τον αστυνομικό έλεγχο αρνήθηκε να συνεργαστεί.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοχή και στην οικία της βρέθηκε και κατασχέθηκε κινητό τηλέφωνο.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.