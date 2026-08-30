Στη σύλληψη του μουσικού Άρη Μουγκοπέτρου προχώρησαν αστυνομικοί στην Αθήνα, έπειτα από έλεγχο της Τροχαίας κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γνωστός μουσικός υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο έδειξε ένδειξη 0,63 mg/l, επίπεδο που βρίσκεται πάνω από το επιτρεπόμενο όριο που είναι 0,25 mg/l. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Τροχαίας, στην οδό Μακρυγιάννη, οι οποίοι φέρεται να τον σταμάτησαν ενώ κινούνταν με αυξημένη ταχύτητα.
Μετά τη διαπίστωση της παράβασης, ο Άρης Μουγκοπέτρος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.
Το περιστατικό σημειώνεται λίγους μήνες μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε ο μουσικός, όταν τραυματίστηκε από κροτίδα κατά τη διάρκεια μουσικού προγράμματος. Το ατύχημα είχε ως αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρό τραυματισμό στο χέρι και να υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις.