Μετά τη σύλληψή του, αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται για την παράβαση.

Στη σύλληψη του μουσικού Άρη Μουγκοπέτρου προχώρησαν αστυνομικοί στην Αθήνα, έπειτα από έλεγχο της Τροχαίας κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γνωστός μουσικός υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο έδειξε ένδειξη 0,63 mg/l, επίπεδο που βρίσκεται πάνω από το επιτρεπόμενο όριο που είναι 0,25 mg/l. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Τροχαίας, στην οδό Μακρυγιάννη, οι οποίοι φέρεται να τον σταμάτησαν ενώ κινούνταν με αυξημένη ταχύτητα.

Μετά τη διαπίστωση της παράβασης, ο Άρης Μουγκοπέτρος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Το περιστατικό σημειώνεται λίγους μήνες μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε ο μουσικός, όταν τραυματίστηκε από κροτίδα κατά τη διάρκεια μουσικού προγράμματος. Το ατύχημα είχε ως αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρό τραυματισμό στο χέρι και να υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις.