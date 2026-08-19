Περίπου έναν χρόνο μετά από τον τραυματισμό του ο Άρης Μουγκοπέτρος επέστρεψε στις πίστες.

Περίπου ένας χρόνο έχει περάσει από όταν ο Άρης Μουγκοπέτρος τραυματίστηκε σοβαρά από κροτίδα σε πανηγύρι, χάνοντας μέρος της όρασής του και ακρωτηριάζοντας μέρος του δεξιού του χεριού.

Ωστόσο, ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου φέτος το καλοκαίρι επέστρεψε στις πίστες, ενώ όπως εξομολογήθηκε ο τραυματισμός του ανήκει πλέον στο παρελθόν.

Ο μουσικός, το πρωί της Τετάρτης 19 Αυγούστου, μίλησε στην εκπομπή «Πρωινή ενημέρωση» του ΣΚΑΙ, τονίζοντας ότι παρά τις δυσκολίες κατάφερε να επιστρέψει σε αυτό που αγαπά.

«Από εδώ και πέρα μόνο χαμόγελα. Τον τραυματισμό μου τον έχω αφήσει πάρα πολύ πίσω. Σαν να μην έγινε ποτέ τίποτα, έτσι είναι για εμένα αυτή τη στιγμή. Η ουσία σε όλα τα πράγματα, επειδή δυσκολίες τυχαίνουν και θα τύχουν σε όλους κατά τη διάρκεια της ζωής μας, το θέμα είναι να μην τα παρατάμε. Αν δεν τα παρατάμε, είμαι σίγουρος, ότι θα έρθει η ώρα που θα πάρουμε αυτό που πρέπει να πάρουμε», τόνισε αρχικά ο Άρης Μουγκοπέτρος.

«Η αγάπη του κόσμου όλο αυτό το διάστημα είναι κάτι που δεν το φανταζόμουν ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα», πρόσθεσε μεταξύ άλλων.

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Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο Άρης Μουγκοπέτρος μίλησε για την επιστροφή του στις πίστες και στα πανηγύρια, εκφράζοντας τη χαρά του για το γεγονός ότι πλέον ακολουθούν την παράδοση και άτομα νεότερης ηλικίας:

«Αν και δεν είμαι πολύ μεγάλος, έχω από τα 13 μου που είμαι ενεργός στη δουλειά. Όταν είχα ξεκινήσει εκείνα τα χρόνια δεν υπήρχε η ανταπόκριση από τη νεολαία. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί η νεολαία έχει παίξει σημαντικό ρόλο στη δουλειά μας. Δεν υπάρχει κάτι πιο όμορφο: να βλέπεις από τον μεγαλύτερο άνθρωπο του χωριού, τον παππούλη μέχρι το πιο μικρό παιδάκι, είναι απίστευτο, είναι μεγάλη χαρά».

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