Η ηθοποιός σχολίασε τον ηλικιακό ρατσισμό, εκφράζοντας τη δική της οπτική. Η ανάρτησή της.

Με μία διαφορετική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media επέστρεψε η Ελένη Ράντου, επιλέγοντας μέσω αυτής, να εκφράσει τη δική της οπτική σε σχέση με τον ηλικιακό ρατσισμό και τις γυναίκες.

Η ηθοποιός, μίλησε για το γυναικείο σώμα και στάθηκε ιδιαίτερα σε γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας, τονίζοντας ότι η επιλογή των ρούχων και των μαγιό είναι αποκλειστικά προσωπική.

Μέσω της ανάρτησής της, ενδυναμώνει τις γυναίκες σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Απανταχού γυναίκες, σε όποια ηλικία, μη μασάτε!».

Στη δημοσιεύσει που έκανε η Ελένη Ράντου το απόγευμα της Τετάρτης 19 Αυγούστου, αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Αν δει κανείς μια αυθόρμητη ανάρτηση μιας 62χρονης ... στην παραλία με μαγιό, σαν κοινωνικό πείραμα, τα συμπεράσματα που βγάζει για τον συντηρητισμό μας, τον ηλικιακό ρατσισμό, ( λες και πρέπει μετά τα 50 στη θάλασσα μια γυναίκα να φοράει μπούργκα), για την επιτρεπτή εικόνα μιας γυναίκας όταν δεν είναι πλέον σε ηλικία να πολλαπλασιαστεί, ειλικρινά μου έρχονται γέλια! 2026 έχουμε και το κουτσομπολιό δεν έχει αλλάξει θεματική από το ‘60! Ακόμα και σήμερα μια γυναίκα οφείλει να βάζει μπικίνι στη θάλασσα μόνο για να προσελκύσει τα αντρικά βλέμματα, μόνο για τη διαιώνιση.. Να το κάνει για πάρτι της, γιατί απλά δεν τη νοιάζει, ούτε λόγος! Απανταχού γυναίκες, σε όποια ηλικία, μη μασάτε! Τα ολόσωμα δε στεγνώνουν εύκολα και μένει το νερό στην κοιλιά. Βάλτε ό,τι σας βολεύει. Στα 62 μου ο άθλος μου δεν είναι το μπικίνι. Είναι η ελπίδα που κρατάω μέσα μου ότι ως άνθρωποι εξελισσόμαστε».