Αντίστροφη μέτρηση για το επίδομα 400 ευρώ σε πάνω από 2 εκατ. συνταξιούχους.

Στις 30 Νοεμβρίου αναμένεται να πληρωθεί, κατά πάσα πιθανότητα, το επίδομα 400 ευρώ σε περισσότερους από 2 εκατ. συνταξιούχους.

Η μόνη βασική προϋπόθεση

Βασική προϋπόθεση για τους συνταξιούχους είναι η συμπλήρωση του 65ου έτους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Όπως εξήγησε η εργατολόγος Μαργαρίτα Κάρδαρη, μιλώντας στην εκπομπή Newsroom, το επίδομα αφορά περίπου 2,3 εκατομμύρια συνταξιούχους, ενώ δεν προβλέπονται εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια.

Εκτός της ενίσχυσης μένουν οι συνταξιούχοι κάτω των 65 ετών, ακόμη και αν έχουν θεμελιώσει σύνταξη με πολλά έτη ασφάλισης. Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για τους συνταξιούχους λόγω χηρείας, οι οποίοι μπορούν να λάβουν την ενίσχυση από την ηλικία των 60 ετών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν λαμβάνουν παράλληλα δική τους σύνταξη.

Χωρίς όριο οι ανασφάλιστοι υπερήλικες

Χωρίς ηλικιακό όριο δικαιούνται την ενίσχυση οι ανασφάλιστοι υπερήλικες, οι δικαιούχοι ιδρυματικού επιδόματος και τα άτομα που λαμβάνουν επιδόματα αναπηρίας του ΟΠΕΚΑ. Στην ίδια κατηγορία μπορούν να εντάσσονται και εργαζόμενοι που λαμβάνουν σχετικό επίδομα.

Η καταβολή θα γίνει αυτόματα στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων και δεν απαιτείται καμία αίτηση. Όσοι επιθυμούν μπορούν να ενημερωθούν μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ για το αν πληρούν τα κριτήρια.