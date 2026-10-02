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Αντίστροφη μέτρηση για τις συντάξεις Νοεμβρίου οι οποίες θα πληρωθούν νωρίτερα λόγω της 28ης Οκτωβρίου.

Η αργία της 28ης Οκτωβρίου φέρνει νωρίτερα τις συντάξεις Νοεμβρίου. Συνεπώς οι δικαιούχοι συνταξιούχοι θα δουν νωρίτερα την πληρωμή στους λογαριασμούς τους.

1. Συντάξεις μη μισθωτών – ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ

Οι συντάξεις της πρώτης κατηγορίας αναμένεται να καταβληθούν τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026.

Η κατηγορία αυτή αφορά:

Συνταξιούχους ΟΑΕΕ

Συνταξιούχους ΟΓΑ

Συνταξιούχους ΕΤΑΑ Μη Μισθωτών

Όλους τους νέους συνταξιούχους, μισθωτούς και μη μισθωτούς, που βγήκαν στη σύνταξη από 1/1/2017 και μετά, με βάση τον Νόμο 4387/2016.

Τα χρήματα αναμένεται να είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ από το βράδυ της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου, ανάλογα με την τράπεζα.

2. Συντάξεις μισθωτών – ΙΚΑ, Δημόσιο, ΝΑΤ

Η δεύτερη μεγάλη κατηγορία αφορά τους συνταξιούχους των πρώην Ταμείων Μισθωτών. Οι συντάξεις είναι προγραμματισμένο να καταβληθούν την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026.

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Ωστόσο, λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου, τα χρήματα αναμένεται να πιστωθούν νωρίτερα στους τραπεζικούς λογαριασμούς, από το απόγευμα της Τρίτης 27 Οκτωβρίου.

Η κατηγορία αυτή αφορά: