Απίστευτη δήλωση του επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής.

Μπορεί η πρόβλεψη του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής να είναι ότι ο πληθωρισμός θα κλείσει πάνω από 3,2% το 2026, ωστόσο εκείνο που θα μείνει από την παρουσίαση των προβλέψεων είναι η δήλωση του επικεφαλής του.

«Δεν μπορεί το κράτος να σώζει τους πάντες και τα πάντα», δήλωσε ο καθηγητής Ιωάννης Τσουκαλάς, εκτιμώντας ότι απαιτούνται προσαρμογές τόσο από τον προϋπολογισμό όσο και από τον καταναλωτή. Όπως χαρακτηριστικά είπε εάν η ενεργειακή κρίση διαρκέσει μήνες, η επανάληψη των ίδιων παρεμβάσεων δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη!

Είναι δυνατόν να ακούγονται τέτοια πράγματα από τον επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής; Πολύ περισσότερο καθώς όπως πρόσθεσε «δεν έχουμε τα δημοσιονομικά περιθώρια για να καλύψουμε αυτό το ενεργειακό τσουνάμι που έχουμε μπροστά μας».

Μας προετοιμάζει για κάτι; Τι φταίει ο καταναλωτής για την ακρίβεια; Αυτός πληρώνει για να βγάζουν υπερκέρδη κάποιοι άλλοι. 'Η δεν είναι έτσι;

Αν κάποιοι δεν έχουν επιλέξει για τον εαυτό τους και το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής έναν άλλο από αυτό που έχουν αναλάβει ας γίνουν πιο σοβαροί και πιο προσεκτικοί.