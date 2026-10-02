Στο βίντεο το ζώο φαίνεται να κινείται μέσα σε κατοικημένη περιοχή και να πλησιάζει ιδιαίτερα κοντά έναν άνθρωπο.

Ένα άγριο ζώο, που σύμφωνα με τις εκτιμήσεις κατοίκων πιθανότατα είναι λύκος, πλησίασε σε απόσταση αναπνοής έναν κάτοικο της Νικήτης στη Χαλκιδική, με το περιστατικό να καταγράφεται σε βίντεο και να προκαλεί ανησυχία στην περιοχή.

Στο βίντεο το ζώο φαίνεται να κινείται μέσα σε κατοικημένη περιοχή και να πλησιάζει ιδιαίτερα κοντά έναν άνθρωπο, παρά την παρουσία του και τον φωτισμό στο σημείο. Ο κάτοικος αντιλαμβάνεται την παρουσία του, σηκώνεται και τότε το ζώο απομακρύνεται.

Κοντά σε κατοικημένη περιοχή

Το περιστατικό σημειώθηκε, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, σε σημείο με έντονη ανθρώπινη δραστηριότητα, κοντά σε σούπερ μάρκετ, και όχι σε κάποια απομονωμένη περιοχή. Η παρουσία άγριου ζώου τόσο κοντά σε κατοικημένη ζώνη έχει προκαλέσει προβληματισμό στους κατοίκους, οι οποίοι αναφέρουν ότι οι εμφανίσεις άγριων ζώων μέσα ή περιμετρικά των οικισμών έχουν γίνει συχνότερες.

Όπως περιγράφουν κάτοικοι, στην ευρύτερη περιοχή κάνουν την εμφάνισή τους όχι μόνο λύκοι αλλά και τσακάλια, ενώ κατά τις νυχτερινές ώρες οι ήχοι τους ακούγονται, όπως λένε, σε μεγάλη απόσταση.

Παράλληλα, αναφορές κάνουν λόγο και για περιστατικά στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά, όπου το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί δύο ή τρεις επιθέσεις. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν τα συγκεκριμένα περιστατικά συνδέονται με το ίδιο ζώο που εμφανίστηκε στη Νικήτη.

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