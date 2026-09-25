Ο άνδρας περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν, καθώς προσπαθούσε να κρατήσει τον λύκο μακριά του και να προστατευτεί από τις επιθέσεις του.

Θύμα επίθεσης από λύκο έπεσε ένας άνδρας ενώ βρισκόταν για περίπατο στο βουνό, στην περιοχή του Κρυονερίου.

Όπως περιέγραψε ο ίδιος, το ζώο εμφανίστηκε ξαφνικά δίπλα του και στη συνέχεια του επιτέθηκε, με τον άνδρα να προσπαθεί να προστατευτεί χρησιμοποιώντας ένα δέντρο ως κάλυψη. Η επίθεση, σύμφωνα με την περιγραφή του, κράτησε αρκετά λεπτά. Παρά την προσπάθειά του να αμυνθεί και να απομακρυνθεί από το ζώο, δεν κατάφερε να αποφύγει τον τραυματισμό, καθώς ο λύκος τον δάγκωσε.

Μιλώντας στο Action24, ο κ. Λινάρδος ανέφερε ότι το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 19:50, όταν επέστρεφε από το βουνό. «Ξαφνικά, ενώ ήμουν στο βουνό και γύριζα στις 19:50, είδα δίπλα μου έναν λύκο, με ακούμπησε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, δεν ήταν η πρώτη φορά που έβλεπε λύκο στην περιοχή, ωστόσο μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε αντιμετωπίσει επιθετική συμπεριφορά από το ζώο. «Έχουμε ξαναδεί λύκο, δεν κάνουν επιθέσεις», είπε, περιγράφοντας στη συνέχεια την προσπάθειά του να απομακρυνθεί.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε, το ζώο κινήθηκε εναντίον του. «Προσπάθησα να απομακρυνθώ, όμως ο λύκος μου όρμηξε, έκανε επίθεση και εγώ προσπάθησα να αμυνθώ», πρόσθεσε.

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