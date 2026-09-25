Για πρώτη φορά φέτος το κείμενο δεν περιλαμβάνει ξεκάθαρη διατύπωση ότι δεν υφίσταται κίνδυνος για την ασφάλεια εφοδιασμού.

Η Κομισιόν προχώρησε σε ενημέρωση σχετικά με τη συνεδρίαση της Ομάδας Συντονισμού για το Φυσικό Αέριο, με την εκπρόσωπο Τύπου Άννα- Κάιζα Ιτκόνεν να δηλώνει πως «η Επιτροπή και οι χώρες της ΕΕ επιβεβαίωσαν εκ νέου ότι ο εφοδιασμός της ΕΕ με φυσικό αέριο παραμένει σταθερός προς το παρόν».

«Προφανώς λειτουργούμε αυτή τη στιγμή σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον το οποίο είναι πολύ ευμετάβλητο, με εξαιρετικά υψηλές τιμές ενέργειας και ένα πολύ απρόβλεπτο περιβάλλον». Παρ'όλα αυτά η Κομισιόν παρακολουθεί «πολύ, πολύ στενά» τις εξελίξεις.

Η Ιτκόνεν παρέπεμψε, παράλληλα, στην ερχόμενη Τετάρτη, όταν στο Δουβλίνο οι υπουργοί Ενέργειας της ΕΕ θα συνεδριάσουν στο άτυπο Συμβούλιο Ενέργειας, αλλά και στην έκθεση για την ετοιμότητα ενόψει του χειμώνα, την οποία χαρακτήρισε «ένα πολύ λεπτομερές σενάριο για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Σημειώνεται πως στις 8 Οκτωβρίου το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ENTSOG) θα δημοσιεύσει την αναλυτική έκθεσή του, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και ο κανονισμός για το μεθάνιο.Η έκθεση του ENTSOG και το Συμβούλιο Ενέργειας αναμένεται να δείξουν αν η ευελιξία που έχει προαναγγείλει ο Επίτροπος Ενέργειας θα αγγίξει και τον συγκεκριμένο κανονισμό.