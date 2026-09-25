Νέα επιτάχυνση κατέγραψαν οι τιμές των οικοδομικών υλικών τον Αύγουστο του 2026, διατηρώντας τις πιέσεις στο κόστος κατασκευής νέων κατοικιών, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή.
Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών αυξήθηκε κατά 5% τον Αύγουστο του 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Η άνοδος είναι αισθητά μεγαλύτερη από το 2,5% που είχε καταγραφεί μεταξύ Αυγούστου 2025 και Αυγούστου 2024. Σε μηνιαία βάση, δηλαδή σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2026, οι τιμές ενισχύθηκαν κατά 0,4%, έναντι αύξησης 0,1% την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.
Τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση μεταξύ των επιμέρους υλικών παρουσίασε το πετρέλαιο κίνησης (diesel), η τιμή του οποίου εκτινάχθηκε κατά 23,2%. Ακολούθησαν τα τούβλα με αύξηση 11,1% και οι αγωγοί χάλκινοι με 10,7%. Σημαντικές ανατιμήσεις καταγράφηκαν επίσης στο έτοιμο σκυρόδεμα, κατά 6,5%, στα ενισχυτικά κονιαμάτων και έτοιμου σκυροδέματος κατά 5,2% και στους πλαστικούς, συνθετικούς και ινοτσιμεντένιους σωλήνες κατά 5,1%.
Οι αυξήσεις επεκτάθηκαν σε σειρά βασικών οικοδομικών υλικών. Τα κουφώματα αλουμινίου και τα παρκέτα κατέγραψαν ετήσια άνοδο 4,9%, το τσιμέντο 4,7% και τα πλακίδια δαπέδου και τοίχου 4,6%. Ακριβότερος κατά 3,8% ήταν ο σίδηρος οπλισμού, ενώ κατά 3,7% αυξήθηκαν οι τιμές στις μαρμαρόπλακες και στα πλαστικά και ακρυλικά χρώματα νερού. Οι ανελκυστήρες εμφάνισαν αύξηση 3,3%. Σε επίπεδο ευρύτερων ομάδων υλικών, όπως προκύπτει από τον πίνακα της ΕΛΣΤΑΤ, τη μεγαλύτερη ετήσια μεταβολή κατέγραψαν τα τεχνητά πετρώδη υλικά με 9,5%. Ακολούθησε η κατηγορία καυσίμων μηχανημάτων, ηλεκτρικής ενέργειας και νερού με 8,4%, ενώ τα φυσικά πετρώδη υλικά αυξήθηκαν κατά 6,8% και τα ηλεκτρολογικά υλικά κατά 6,5%.
Σε μηνιαία βάση, το πετρέλαιο κίνησης σημείωσε τη μεγαλύτερη επιμέρους ανατίμηση, κατά 4,1% σε σχέση με τον Ιούλιο, ενώ η ηλεκτρική ενέργεια αυξήθηκε κατά 1,5%. Το τσιμέντο και τα παρκέτα ενισχύθηκαν κατά 0,7%, το έτοιμο σκυρόδεμα κατά 0,5% και ο σίδηρος οπλισμού κατά 0,3%.