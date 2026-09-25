Σε μηνιαία βάση, δηλαδή σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2026, οι τιμές ενισχύθηκαν κατά 0,4%, έναντι αύξησης 0,1% την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Νέα επιτάχυνση κατέγραψαν οι τιμές των οικοδομικών υλικών τον Αύγουστο του 2026, διατηρώντας τις πιέσεις στο κόστος κατασκευής νέων κατοικιών, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών αυξήθηκε κατά 5% τον Αύγουστο του 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Η άνοδος είναι αισθητά μεγαλύτερη από το 2,5% που είχε καταγραφεί μεταξύ Αυγούστου 2025 και Αυγούστου 2024. Σε μηνιαία βάση, δηλαδή σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2026, οι τιμές ενισχύθηκαν κατά 0,4%, έναντι αύξησης 0,1% την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση μεταξύ των επιμέρους υλικών παρουσίασε το πετρέλαιο κίνησης (diesel), η τιμή του οποίου εκτινάχθηκε κατά 23,2%. Ακολούθησαν τα τούβλα με αύξηση 11,1% και οι αγωγοί χάλκινοι με 10,7%. Σημαντικές ανατιμήσεις καταγράφηκαν επίσης στο έτοιμο σκυρόδεμα, κατά 6,5%, στα ενισχυτικά κονιαμάτων και έτοιμου σκυροδέματος κατά 5,2% και στους πλαστικούς, συνθετικούς και ινοτσιμεντένιους σωλήνες κατά 5,1%.

Οι αυξήσεις επεκτάθηκαν σε σειρά βασικών οικοδομικών υλικών. Τα κουφώματα αλουμινίου και τα παρκέτα κατέγραψαν ετήσια άνοδο 4,9%, το τσιμέντο 4,7% και τα πλακίδια δαπέδου και τοίχου 4,6%. Ακριβότερος κατά 3,8% ήταν ο σίδηρος οπλισμού, ενώ κατά 3,7% αυξήθηκαν οι τιμές στις μαρμαρόπλακες και στα πλαστικά και ακρυλικά χρώματα νερού. Οι ανελκυστήρες εμφάνισαν αύξηση 3,3%. Σε επίπεδο ευρύτερων ομάδων υλικών, όπως προκύπτει από τον πίνακα της ΕΛΣΤΑΤ, τη μεγαλύτερη ετήσια μεταβολή κατέγραψαν τα τεχνητά πετρώδη υλικά με 9,5%. Ακολούθησε η κατηγορία καυσίμων μηχανημάτων, ηλεκτρικής ενέργειας και νερού με 8,4%, ενώ τα φυσικά πετρώδη υλικά αυξήθηκαν κατά 6,8% και τα ηλεκτρολογικά υλικά κατά 6,5%.

Σε μηνιαία βάση, το πετρέλαιο κίνησης σημείωσε τη μεγαλύτερη επιμέρους ανατίμηση, κατά 4,1% σε σχέση με τον Ιούλιο, ενώ η ηλεκτρική ενέργεια αυξήθηκε κατά 1,5%. Το τσιμέντο και τα παρκέτα ενισχύθηκαν κατά 0,7%, το έτοιμο σκυρόδεμα κατά 0,5% και ο σίδηρος οπλισμού κατά 0,3%.