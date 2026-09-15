Η δυναμική του συνόλου των κατασκευών εμφανίζεται περιορισμένη όταν αφαιρεθεί η επίδραση της εποχικότητας.

Αρνητική εικόνα στα έργα πολιτικού μηχανικού και ουσιαστική στασιμότητα της συνολικής κατασκευαστικής παραγωγής σε εποχικά διορθωμένη βάση καταγράφουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το δεύτερο τρίμηνο του 2026, παρά την αύξηση του γενικού δείκτη σε ετήσια βάση.

Ειδικότερα, η παραγωγή στα έργα πολιτικού μηχανικού υποχώρησε κατά 10,7% σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2025. Η εξέλιξη αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα καθώς ένα χρόνο νωρίτερα, στο δεύτερο τρίμηνο του 2025, ο συγκεκριμένος κλάδος είχε εμφανίσει ετήσια αύξηση 13%.

Παράλληλα, η δυναμική του συνόλου των κατασκευών εμφανίζεται περιορισμένη όταν αφαιρεθεί η επίδραση της εποχικότητας. Ο εποχικά διορθωμένος Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές διαμορφώθηκε στις 161,88 μονάδες το δεύτερο τρίμηνο, από 161,85 μονάδες το πρώτο τρίμηνο, σημειώνοντας οριακή αύξηση μόλις 0,02%.

Η εικόνα στα έργα πολιτικού μηχανικού χαρακτηρίζεται από έντονες διακυμάνσεις. Το 2025 ο συγκεκριμένος δείκτης είχε υποχωρήσει κατά 10,4% στο πρώτο τρίμηνο, είχε αυξηθεί κατά 13% στο δεύτερο και στη συνέχεια επέστρεψε σε αρνητικό έδαφος, με πτώση 6,1% στο τρίτο τρίμηνο και 15% στο τέταρτο. Σε μέσα ετήσια επίπεδα, η παραγωγή έργων πολιτικού μηχανικού μειώθηκε κατά 6,3% το 2025.

Στο σύνολο του κατασκευαστικού κλάδου, πάντως, τα μη εποχικά στοιχεία διατηρούν θετικό πρόσημο. Ο γενικός Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές αυξήθηκε κατά 7,1% σε ετήσια βάση στο δεύτερο τρίμηνο του 2026, έναντι αύξησης 5,6% που είχε σημειωθεί στην αντίστοιχη σύγκριση του 2025 με το 2024.

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Τη θετική αυτή επίδοση στήριξαν κυρίως οι κατασκευές κτηρίων και οι εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες. Η παραγωγή στην κατασκευή κτηρίων για κατοικίες και μη αυξήθηκε κατά 17,6% σε ετήσια βάση, ενώ στις εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες η άνοδος έφθασε το 16,1%.

Σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο, ο μη εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης αυξήθηκε κατά 30,6%. Η άνοδος αυτή ήταν χαμηλότερη από το 41,9% που είχε καταγραφεί μεταξύ πρώτου και δεύτερου τριμήνου του 2025, ενώ η μεγάλη απόκλισή της από τη μεταβολή 0,02% του εποχικά διορθωμένου δείκτη αναδεικνύει την ισχυρή επίδραση της εποχικότητας στα τριμηνιαία στοιχεία.