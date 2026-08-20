Σε μηνιαία βάση, η εποχικά προσαρμοσμένη παραγωγή στις κατασκευές μειώθηκε κατά 1,3% στην ευρωζώνη και κατά 1% στην ΕΕ σε σύγκριση με τον Μάιο.

Πτωτικά κινήθηκε η παραγωγή στον κατασκευαστικό κλάδο τον Ιούνιο του 2026, τόσο στην ευρωζώνη όσο και στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσιοποίησε η Eurostat.

Σε μηνιαία βάση, η εποχικά προσαρμοσμένη παραγωγή στις κατασκευές μειώθηκε κατά 1,3% στην ευρωζώνη και κατά 1% στην ΕΕ σε σύγκριση με τον Μάιο. Η εικόνα σηματοδοτεί αντιστροφή της πορείας του προηγούμενου μήνα, όταν η παραγωγή είχε αυξηθεί κατά 0,2% στην Ευρωζώνη και κατά 0,1% στην ΕΕ.

Σε ετήσια βάση, πάντως, η εικόνα διαφοροποιείται μεταξύ των δύο περιοχών. Σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2025, η κατασκευαστική παραγωγή υποχώρησε κατά 0,7% στην ευρωζώνη, ενώ στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέγραψε οριακή αύξηση 0,2%.

Η κάμψη του Ιουνίου ήταν διάχυτη στους επιμέρους κλάδους. Στην ευρωζώνη, η κατασκευή κτιρίων μειώθηκε κατά 0,9% σε μηνιαία βάση, τα έργα πολιτικού μηχανικού κατά 1,4% και οι εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες κατά 1,8%. Στην ΕΕ, η παραγωγή υποχώρησε κατά 0,7% τόσο στην κατασκευή κτιρίων όσο και στα έργα πολιτικού μηχανικού, ενώ στις εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες η πτώση έφθασε το 1,7%.

Σημαντικές αποκλίσεις καταγράφονται, ωστόσο, μεταξύ των κρατών-μελών. Από τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, τη μεγαλύτερη μηνιαία πτώση εμφάνισε η Σλοβακία, με 4,6%, και ακολούθησαν η Ουγγαρία με 3,9% και η Γαλλία με 2,9%. Στον αντίποδα, η Ρουμανία κατέγραψε ισχυρή αύξηση 4,9%, η Σουηδία 2% και η Ολλανδία 1%.

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Σε ετήσια βάση, ιδιαίτερα έντονη ήταν η υποχώρηση στην κατασκευή κτιρίων. Στην ευρωζώνη η παραγωγή του συγκεκριμένου κλάδου μειώθηκε κατά 6,5% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025, ενώ τα έργα πολιτικού μηχανικού αυξήθηκαν κατά 0,3% και οι εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες κατά 0,2%. Στην ΕΕ, η κατασκευή κτιρίων σημείωσε πτώση 4,9%, την ώρα που τα έργα πολιτικού μηχανικού ενισχύθηκαν κατά 1,4% και οι εξειδικευμένες δραστηριότητες κατά 0,5%.

Σε επίπεδο κρατών-μελών, η Ισπανία εμφάνισε τη μεγαλύτερη ετήσια μείωση της κατασκευαστικής παραγωγής, κατά 8,5%, ακολουθούμενη από την Ουγγαρία με πτώση 5% και τη Γαλλία με 4,5%. Στην άλλη πλευρά της κατάταξης, η Σλοβενία ξεχώρισε με άνοδο 22,9%, ενώ ιδιαίτερα ισχυρές επιδόσεις σημείωσαν η Ρουμανία με αύξηση 18,4% και η Φινλανδία με 12%.