Υποχωρούν σταδιακά τα έντονα φαινόμενα στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα, ενώ η θερμοκρασία ανεβαίνει ξανά από την Τρίτη.

Σταδιακή βελτίωση παρουσιάζει ο καιρός μετά τα έντονα φαινόμενα που έπληξαν τις προηγούμενες ημέρες την Κρήτη, με τις βροχές και τις καταιγίδες να περιορίζονται πλέον σημαντικά και να αποκτούν πιο τοπικό χαρακτήρα, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Σάκη Αρναούτογλου.

Η Δευτέρα θα είναι μια μεταβατική ημέρα, με τα φαινόμενα να επιμένουν κυρίως στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα, αλλά σε καμία περίπτωση με την ένταση και τη διάρκεια των προηγούμενων 24ώρων. Παράλληλα, οι βοριάδες θα αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν, ενώ από τα μέσα της εβδομάδας αναμένεται αισθητή άνοδος της θερμοκρασίας.

Ωστόσο, από την Πέμπτη ένα νέο σύστημα από τη δυτική Ευρώπη αναμένεται να φέρει βροχές και καταιγίδες στη Δυτική Ελλάδα, με τα φαινόμενα να ενισχύονται κυρίως την Παρασκευή.

Υποχωρούν σταδιακά οι καταιγίδες στην Κρήτη

Τη Δευτέρα, η εικόνα του καιρού θα είναι σαφώς βελτιωμένη σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα.

Στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα θα διατηρηθούν νεφώσεις, αλλά θα είναι πιο αραιές και διακεκομμένες. Τοπικές βροχές αναμένονται κυρίως στη βόρεια και ορεινή Κρήτη, ενώ αντίστοιχα φαινόμενα θα επηρεάσουν κατά διαστήματα τα Δωδεκάνησα, κυρίως την Κάσο, την Κάρπαθο, τη Ρόδο και το Καστελόριζο.

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Μέχρι το βράδυ, τα φαινόμενα θα περιοριστούν ακόμη περισσότερο και θα κινηθούν προς τα νοτιοανατολικά.

Παρά τη σημαντική βελτίωση, απαιτείται προσοχή στην Κρήτη. Το έδαφος παραμένει κορεσμένο από τις μεγάλες ποσότητες νερού που έχουν προηγηθεί και ακόμη και μια σχετικά σύντομη μπόρα μπορεί να προκαλέσει τοπικές συσσωρεύσεις υδάτων.

Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι κατά βάση αίθριος. Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη αναμένονται μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας από το πρωί έως το βράδυ.

Εξασθενούν οι βοριάδες

Οι άνεμοι θα παραμείνουν ενισχυμένοι τις πρωινές ώρες, κυρίως στις Κυκλάδες και την ανατολική Αττική, όπου τοπικά δεν αποκλείεται να φτάσουν τα 7 μποφόρ, ενώ στη Νότια Εύβοια ενδέχεται πρόσκαιρα να αγγίξουν και τα 8 μποφόρ.

Στην υπόλοιπη ανατολική και νησιωτική Ελλάδα θα επικρατήσουν επίσης βόρειοι άνεμοι, ενώ στο Ιόνιο δεν αναμένονται ιδιαίτερα προβλήματα.

Από το απόγευμα και κυρίως κατά τις βραδινές ώρες, οι άνεμοι θα εξασθενήσουν σημαντικά.

Οι θερμοκρασίες της Δευτέρας

Οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα είναι σχετικά χαμηλές, κυρίως στην ορεινή και βόρεια Ελλάδα, ενώ στα πεδινά της κεντρικής και βόρειας χώρας θα καταγραφούν μονοψήφιες τιμές.

Πιο ήπιες θα είναι οι θερμοκρασίες στα νοτιοανατολικά.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, ο υδράργυρος θα φτάσει:

στους 20-21 βαθμούς στην Κρήτη,

στους 23-24 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές της χώρας,

στους 25 βαθμούς στα νοτιοανατολικά,

στους 26-27 βαθμούς στα δυτικά.

Τρίτη και Τετάρτη: Αίθριος καιρός και άνοδος της θερμοκρασίας

Η βελτίωση θα συνεχιστεί και την Τρίτη, καθώς σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα θα επικρατήσει καλός καιρός.

Μόνο στο Καστελόριζο δεν αποκλείεται να σημειωθεί πρόσκαιρη τοπική βροχή τις πρωινές ώρες.

Την Τετάρτη, ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος. Ωστόσο, στη Δυτική Ελλάδα και κυρίως προς το βράδυ θα αρχίσουν να εμφανίζονται οι πρώτες βροχές και μπόρες, καθώς ένα νέο βαρομετρικό σύστημα θα πλησιάζει την περιοχή.

Παράλληλα, οι θερμοκρασίες θα αρχίσουν να ανεβαίνουν αισθητά.

Πέμπτη: Βροχές και καταιγίδες στη Δυτική Ελλάδα

Η μεταβολή θα γίνει περισσότερο αισθητή την Πέμπτη.

Κατά τις πρωινές ώρες η Δυτική Ελλάδα θα έχει άστατο καιρό, με βροχές και τοπικές καταιγίδες, κυρίως στα βορειοδυτικά.

Μέχρι στιγμής, τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία δεν δείχνουν κάποιο ακραίο επεισόδιο, ωστόσο οι βροχές αναμένεται να είναι κατά διαστήματα αξιόλογες.

Καθώς θα περνούν οι ώρες, οι άνεμοι θα στραφούν σε νοτιάδες στη Δυτική Ελλάδα, ενώ προς το βράδυ τα φαινόμενα ενδέχεται να ενταθούν, κυρίως στο Βόρειο Ιόνιο και στα δυτικότερα τμήματα της Ηπείρου, με την Κέρκυρα να βρίσκεται μεταξύ των περιοχών που θα επηρεαστούν.

Παρασκευή: Η πιο βροχερή ημέρα στα δυτικά

Η Παρασκευή φαίνεται, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, να είναι η πιο άστατη ημέρα της εβδομάδας για τη Δυτική Ελλάδα.

Από τη νύχτα προς το ξημέρωμα αναμένονται περισσότερες βροχές, μπόρες και καταιγίδες, οι οποίες τοπικά ενδέχεται να είναι ισχυρές.

Τα φαινόμενα μπορεί να επηρεάσουν:

τη Δυτική Ελλάδα,

το Βόρειο Ιόνιο,

τη δυτική και δυτικοκεντρική Πελοπόννησο,

τη Δυτική Στερεά Ελλάδα,

τμήματα της δυτικής Θεσσαλίας,

τη Δυτική Μακεδονία.

Το σύστημα φαίνεται να παραμένει εγκλωβισμένο κυρίως στη δυτική πλευρά της χώρας και δεν εμφανίζει, με τα σημερινά δεδομένα, ισχυρή τάση να κινηθεί προς την υπόλοιπη Ελλάδα.

Έτσι, η Παρασκευή αναμένεται να είναι μια ημέρα με αρκετές βροχές και άστατο καιρό στα δυτικά, ενώ το βράδυ υπάρχει πιθανότητα κάποια φαινόμενα να κινηθούν γρήγορα προς τα ανατολικά.

Ανεβαίνει στους 28-29 βαθμούς ο υδράργυρος

Παρά τις βροχές στα δυτικά, το θερμοκρασιακό σκηνικό θα αλλάξει σημαντικά.

Από την Τρίτη η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει και Τετάρτη και Πέμπτη αναμένεται να καταγραφούν τιμές της τάξης των 26-27 βαθμών σε αρκετές περιοχές.

Σε κεντρικές και νότιες περιοχές, υπό την επίδραση θερμότερων αερίων μαζών και των νοτιάδων, ο υδράργυρος ενδέχεται να αγγίξει ακόμη και τους 28-29 βαθμούς, κυρίως στη Στερεά Ελλάδα και νοτιότερα.

Στην Αττική οι μέγιστες θερμοκρασίες αναμένεται να κινηθούν περίπου στους 26-27 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη θα φτάσουν τους 23-24 βαθμούς.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει έτσι αισθητή άνοδο σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, πριν ακολουθήσει νέα πρόσκαιρη πτώση.

Τι δείχνει η τάση για το πρώτο μισό του Οκτωβρίου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μακροπρόθεσμη τάση, κυρίως για τους αγρότες που περιμένουν τις φθινοπωρινές βροχές.

Μέχρι περίπου τις 12-13 Οκτωβρίου δεν φαίνεται, με τα σημερινά προγνωστικά δεδομένα, κάποιο οργανωμένο και γενικευμένο σύστημα βροχών που να επηρεάζει το μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας.

Βαρομετρικά χαμηλά θα συνεχίσουν να κινούνται στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη, όμως το ερώτημα είναι κατά πόσο αυτά θα καταφέρουν να κινηθούν αρκετά νότια ώστε να επηρεάσουν τη χώρα μας.

Αυτό δημιουργεί ένα έντονο κοντράστ: ορισμένες περιοχές έχουν ήδη δεχθεί πολύ μεγάλα ύψη βροχής, ενώ άλλες εξακολουθούν να περιμένουν ουσιαστικές φθινοπωρινές βροχοπτώσεις.

Για το διάστημα γύρω στις 14-15 Οκτωβρίου υπάρχει μια τάση να πλησιάσουν βροχές προς τη Βόρεια Ελλάδα, ωστόσο η εξέλιξη αυτή παραμένει αβέβαιη και θα πρέπει να επιβεβαιωθεί από τα επόμενα προγνωστικά τρεξίματα.

Οι μακροπρόθεσμες προγνώσεις σε αυτό το χρονικό βάθος πρέπει να αντιμετωπίζονται ως τάση και όχι ως οριστική πρόγνωση, καθώς τα δεδομένα μπορούν να αλλάξουν σημαντικά από ημέρα σε ημέρα.

Νέα άνοδος και στη συνέχεια πρόσκαιρη πτώση της θερμοκρασίας

Σε επίπεδο αερίων μαζών, οι ψυχρότερες μάζες που επηρέασαν τη χώρα αρχίζουν σταδιακά να απομακρύνονται και να κατακερματίζονται.

Μέχρι την Παρασκευή αναμένεται να επικρατήσουν θερμότερες αέριες μάζες, συνοδευόμενες από νοτιάδες και αυξημένη υγρασία.

Στη συνέχεια, περίπου στις 10-11 Οκτωβρίου, η θερμοκρασία ενδέχεται να υποχωρήσει εκ νέου πρόσκαιρα, για να ακολουθήσει νέα άνοδος κυρίως στη νότια Ελλάδα μέχρι περίπου τις 13-14 του μήνα.

Παράλληλα, θα υπάρχουν διαδοχικές εισβολές ψυχρότερου φθινοπωρινού αέρα, κάτι απολύτως φυσιολογικό για την εποχή.

Ωστόσο, θερμότερες αέριες μάζες από τη βόρεια Αφρική αναμένεται να συνεχίσουν να επηρεάζουν κατά διαστήματα τη Μεσόγειο και πιθανώς τμήματα της δυτικής και κεντρικής Ευρώπης.

Η χώρα περνά σταδιακά από το έντονο φθινοπωρινό επεισόδιο των προηγούμενων ημερών σε μια περίοδο σαφώς πιο ήπιων καιρικών συνθηκών.

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