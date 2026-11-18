Η πίεση των «προσφορών περιορισμένης διάρκειας» λόγω Black Friday 2026, δεν πρέπει να οδηγεί σε παρορμητικές αποφάσεις.

Ο Συνήγρος του Καταναλωτή ενημερώνει για τους κινδύνους στις αγορές ενόψει της Black Friday του 2026.

Μαζί με τον εποπτευόμενο φορεά, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδος, ο Συνήγορος του Καταναλωτή προτρέπουν τον κόσμο να προβαίνουν σε ασφαλείς και συμφέρουσες αγορές, τόσο στα φυσικά όσοκαι στα ηλεκτρονικά καταστήματα, στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή αγορά. Η πίεση των «προσφορών περιορισμένης διάρκειας» δεν πρέπει να οδηγεί σε παρορμητικές αποφάσεις, σημειώνουν.

Τα 4 προτεινόμενα βήματα

Πριν προχωρήσουν οι καταναλωτές σε οποιαδήποτε αγορά, προτείνονται 4 βασικά βήματα:

1) Ελέγξτε το προϊόν και το κατάστημα: Βεβαιωθείτε για τα χαρακτηριστικά και την τελική τιμή (μαζί με τα έξοδα αποστολής). Στις ηλεκτρονικές αγορές, ελέγξτε αν το e-shop αναγράφει επωνυμία, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας και όρους συναλλαγής. Αποφύγετε ιστοσελίδες που αποκρύπτουν την ταυτότητά τους (π.χ. επαγγελματικά προφίλ σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης) και δείχνουν αναξιόπιστες.

2) Εντοπίστε την πραγματική έκπτωση: Μην παρασύρεστε από τα μεγάλα ποσοστά. Βάσει νόμου, σε κάθε προσφορά πρέπει να αναγράφεται η χαμηλότερη τιμή που είχε το προϊόν τις τελευταίες 30 ημέρες. Συγκρίνετε τις τιμές για να δείτε το πραγματικό όφελος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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3) Προσέξτε την πληρωμή και την παράδοση: Ενημερωθείτε για τον χρόνο παράδοσης και προτιμήστε ασφαλείς τρόπους πληρωμής, χωρίς να δίνετε τραπεζικά στοιχεία σε ύποπτες σελίδες ή σε emails που λαμβάνετε από αγνώστους αποστολείς. Κρατήστε όλα τα αποδεικτικά (παραγγελίας, πληρωμής και επικοινωνίας) για να είστε καλυμμένοι σε περίπτωση προβλήματος.

4) Ενημερωθείτε για το δικαίωμα επιστροφής: Στις αγορές από απόσταση (μέσω e-shop, τηλεφώνου κ.λπ.) έχετε δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή (εκτός συγκεκριμένων εξαιρέσεων). Το κόστος επιστροφής επιβαρύνει τον καταναλωτή, για το οποίο ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει σχετική ενημέρωση στους όρους του. Προσοχή!! Στα φυσικά καταστήματα, η επιστροφή εξαρτάται αποκλειστικά από την πολιτική της κάθε επιχείρησης.

Στην περίπτωση που αντιμετωπίσετε πρόβλημα, μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά την αναφορά σας για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς σας:

- Για αγορές στην Ελλάδα: Στον Συνήγορο του Καταναλωτή μέσω της ιστοσελίδας www.synigoroskatanaloti.gr.

- Για αγορές εντός Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των χωρών της Ισλανδίας, της Νορβηγίας και της Βρετανίας).