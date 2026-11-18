Ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε ως στόχο την αύξηση των μισθών σε συνάρτηση με την παραγωγικότητα και την ταχύτερη σύγκλιση των εισοδημάτων με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Το δίλημμα αν η ανάπτυξη στη χώρα θα αφορά λίγους και εκλεκτούς ή αν θα τους αφορά όλους, έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας, κατά την παρέμβασή του στο 5ο Οικονομικό Συνέδριο της Ναυτεμπορικής.

Ο πρώην πρωθυπουργός, επιτέθηκε στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι μια ακόμα νίκη της Νέας Δημοκρατίας και μια τρίτη θητεία του Κυριάκου Μητσοτάκη, δεν θα φέρει «καμία ελπίδα, παρά μόνο διαιώνιση της στασιμότητας, διεύρυνση των ανισοτήτων και κανονικοποίηση της διαφθοράς».

Με απλά λόγια, ο κ.Τσίπρας συνέδεσε την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου με την πολιτική αλλαγή, που κατά τα λεγόμενα του έχει ανάγκη η χώρα.

Από εκεί και πέρα, έθεσε στο τραπέζι τις προτεραιότητες του κόμματος του για την οικονομία, όπου είναι η μείωση του ΦΠΑ στο 6% σε βασικά αγαθά, μείωση έως 30% του ενεργειακού κόστους στους λογαριασμούς ρεύματος, 50.000 προσιτές κατοικίες σε μία τετραετία και φορολογικές ελαφρύνσεις για τις μικρές επιχειρήσεις Στο επίκεντρο της πρότασής του για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου έβαλε το Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης, με αρχικά κεφάλαια 12 δισ. ευρώ στην τετραετία.

Αντιπαρέβαλε «την Ελλάδα των δεικτών, των πλεονασμάτων και των αναβαθμίσεων» με «την Ελλάδα που μετράει τι της μένει στο τέλος του μήνα», αποδίδοντας την ένταση της ακρίβειας και στις «κλειστές αγορές» που, όπως είπε, η κυβέρνηση δεν τολμά να αγγίξει.

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Ο Αλέξης Τσίπρας ανέφερε ότι η ΕΛΑΣ κατέθεσε τις προτάσεις της προς κοστολόγηση στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο στις 3 Νοεμβρίου, δύο ημέρες μετά την έναρξη της διαδικασίας, και ότι μέχρι την ομιλία του ήταν το μόνο κόμμα που το είχε πράξει. «Όταν κάθε μέτρο έχει κόστος, χρονοδιάγραμμα και νομοθετική διάταξη, τότε μιλάμε για πρόγραμμα», σημείωσε.

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«Οραματιζόμαστε μια χώρα όπου τόσο οι δυνατότητες όσο και τα βάρη θα μοιράζονται με δικαιοσύνη. Σχεδιάζουμε Μισθούς που θα ακολουθούν τη παραγωγικότητα.

Σχεδιάζουμε ένα δημόσιο σύστημα υγείας που θα λειτουργεί και ένα δημόσιο σχολείο που δεν θα χρειάζεται το φροντιστήριο. Γιατί η υγεία και η παιδεία δεν είναι κόστος. Είναι επένδυση. Είναι η πιο αποτελεσματική αναδιανομή και η πιο παραγωγική δαπάνη» επισήμανε μεταξύ άλλων σητν ομιλία του ο Αλέξης Τσίπρας.

«Οραματιζόμαστε επίσης μια πολυκεντρική χώρα, γιατί Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Οραματιζόμαστε τέλος και μια χώρα όπου τόσο οι δυνατότητες όσο και τα βάρη θα μοιράζονται με δικαιοσύνη» επισήμανε ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ.

Οι τέσσερις προτεραιότητες της ΕΛΑΣ

- Κόστος ζωής. ΦΠΑ 6% στο ψωμί, στο γάλα, στο ελαιόλαδο, στα όσπρια και στα είδη βρεφικής και γυναικείας υγιεινής, με υποχρεωτική αναγραφή της τιμής πριν και μετά τη μείωση. Το σχέδιο προβλέπει επίσης μείωση έως 30% του ενεργειακού κόστους στους λογαριασμούς ρεύματος, διπλασιασμό της έκπτωσης φόρου για μισθωτούς με παιδιά, δωρεάν αστικές συγκοινωνίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, μεταφορικό ισοδύναμο για τα νησιά και επιδότηση έως 1.200 ευρώ ετησίως για οικογένειες που ζουν σε χωριά έως 1.000 κατοίκων.

- Κοινωνικό κράτος. Αυξήσεις αποδοχών για τους εργαζόμενους στη δημόσια υγεία και εκπαίδευση, μηδενική συμμετοχή στα συνταγογραφούμενα φάρμακα και καθολική πρόσβαση στην προσχολική αγωγή. Πρότεινε επίσης επίδομα 500 ευρώ τον μήνα για όσους σπουδάζουν μακριά από το σπίτι τους σε περιφερειακά πανεπιστήμια.

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- Προσιτή στέγη. Διάθεση 50.000 κατοικιών στην τετραετία, με ανέγερση κτιρίων σε δημόσια και δημοτική γη, μετατροπή κατάλληλων κτιρίων και αξιοποίηση κλειστών ακινήτων. Στα μέτρα περιλαμβάνονται η τετραετής ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης για κύρια και φοιτητική κατοικία, το πάγωμα των ενοικίων για δύο χρόνια στα ιδιωτικά ακίνητα και για τρία στα ακίνητα του Δημοσίου, καθώς και η κατάργηση της Golden Visa για επενδύσεις σε ακίνητα.

- Μικρές επιχειρήσεις. Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα και της προκαταβολής φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις. «Η μικρή επιχείρηση και η περιφέρεια είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας», υπογράμμισε.

Ταμείο Σύγκλισης, βιομηχανική πολιτική και «πατριωτική εισφορά»

Ο Αλέξης Τσίπρας χαρακτήρισε το Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης «τη νέα επενδυτική μηχανή της επόμενης δεκαετίας». Όπως ανέφερε, τα 12 δισ. ευρώ αρχικών κεφαλαίων, με τη μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων, θα μπορούσαν να κινητοποιήσουν επενδύσεις ύψους περίπου 25 δισ. ευρώ στην τετραετία και άνω των 50 δισ. ευρώ σε βάθος δεκαετίας.

Στο πεδίο της βιομηχανικής πολιτικής, πρότεινε στρατηγικό σχεδιασμό από το κράτος και συντονισμό των επενδύσεων με τον ιδιωτικό τομέα. Έδωσε προτεραιότητα στην αποθήκευση ενέργειας, στα δίκτυα και στις διεθνείς διασυνδέσεις, στην έρευνα, στις ψηφιακές υποδομές και στις δεξιότητες. Στις παρεμβάσεις που περιέγραψε περιλαμβάνονται επίσης η σιδηροδρομική σύνδεση λιμανιών και παραγωγικών κέντρων με την Κεντρική Ευρώπη, η διαχείριση του νερού και η έξυπνη άρδευση, η ανάπτυξη εγχώριας αμυντικής τεχνογνωσίας και η πρόληψη πυρκαγιών και πλημμυρών.

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ έθεσε ως στόχο την αύξηση των μισθών σε συνάρτηση με την παραγωγικότητα και την ταχύτερη σύγκλιση των εισοδημάτων με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Στο σκέλος της αναδιανομής, επανέφερε την πρόταση για «πατριωτική εισφορά» 1% στο ισχυρότερο 1%, λέγοντας ότι «όσοι κέρδισαν περισσότερο από την ανάκαμψη οφείλουν να συμβάλουν στο κοινό μας μέλλον».