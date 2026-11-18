Ηλεκτρική χτένα αναγέννησε σχεδόν όλες τις τρίχες σε ποντίκια μέσα σε 4 εβδομάδες – Τα εντυπωσιακά επιστημονικά ευρήματα κατά της τριχόπτωσης.

Η τριχόπτωση είναι μια αλλαγή που γίνεται αντιληπτή στον καθρέφτη, όμως η διαδικασία ξεκινά πολύ βαθύτερα, κάτω από την επιφάνεια του δέρματος, εκεί όπου οι θύλακες των τριχών σταδιακά συρρικνώνονται και αρχίζουν να παράγουν όλο και πιο λεπτές τρίχες.

Για να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα, μια ομάδα ερευνητών στράφηκε σε μια απρόσμενη λύση. Δημιούργησε μια ειδική ηλεκτρική χτένα, η οποία θα μπορούσε στο μέλλον να ανοίξει νέους δρόμους στη θεραπεία της τριχόπτωσης. Η συσκευή ονομάζεται Detangle, από την ομώνυμη ταινία της Disney «Tangled» (Μαλλιά Κουβάρια), και διαθέτει δόντια που εκπέμπουν μικρούς ηλεκτρικούς παλμούς, ενώ παράλληλα απελευθερώνουν ειδικά μόρια κατά την επαφή τους με το δέρμα.

Σε μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature Communications, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ποντίκια που υποβλήθηκαν στη συγκεκριμένη θεραπεία παρουσίασαν αναγέννηση τριχώματος σχεδόν σε ολόκληρη την περιοχή εφαρμογής μέσα σε μόλις τέσσερις εβδομάδες.

Το μυστικό της τεχνολογίας βρίσκεται σε μια ιδιαίτερη κατασκευή, τα δόντια της χτένας έχουν δύο διαφορετικά μήκη σύμφωνα με το discovermagazine.com. Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα δόντια διαθέτουν ενσωματωμένα ηλεκτρόδια διαφορετικού ύψους, τα οποία δημιουργούν ένα κατευθυνόμενο ηλεκτρικό πεδίο. Αυτό μπορεί να διεισδύσει περίπου εννέα φορές βαθύτερα στο δέρμα σε σύγκριση με τις συμβατικές μεθόδους εξωτερικής εφαρμογής. Η αυξημένη διείσδυση επιτρέπει την αποτελεσματικότερη μεταφορά ειδικών ρυθμιστικών μορίων στο εσωτερικό των κυττάρων των τριχοθυλακίων, ενισχύοντας τις διαδικασίες αναγέννησής τους.

Πώς λειτουργεί η ηλεκτρική χτένα κατά της τριχόπτωσης

Η ανδρογενετική αλωπεκία, γνωστή ως ανδρικού ή γυναικείου τύπου τριχόπτωση, αποτελεί μία από τις συχνότερες αιτίες απώλειας μαλλιών. Ένας από τους βασικούς παράγοντες που συμβάλλουν στην εμφάνισή της είναι η διυδροτεστοστερόνη (DHT), μια ορμόνη στην οποία ορισμένοι θύλακες των τριχών παρουσιάζουν αυξημένη ευαισθησία. Με την πάροδο του χρόνου, η επίδραση της DHT προκαλεί σταδιακή συρρίκνωση των ευαίσθητων θυλάκων, με αποτέλεσμα οι τρίχες να γίνονται λεπτότερες, πιο αδύναμες και τελικά να σταματούν να αναπτύσσονται φυσιολογικά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Υπάρχουν ήδη διαθέσιμες θεραπείες, όπως η μινοξιδίλη, που μπορούν να ενισχύσουν την ανάπτυξη των μαλλιών. Ωστόσο, οι ερευνητές θέλησαν να αναπτύξουν μια τεχνολογία που θα μπορούσε να μεταφέρει θεραπευτικές ουσίες βαθύτερα στο δέρμα, απευθείας κοντά στα κύτταρα των τριχοθυλακίων.

Η χτένα Detangle διαθέτει κοντύτερα δόντια με ειδικά μικροσκοπικά κυλινδρικά άκρα, τα οποία απελευθερώνουν τα θεραπευτικά μόρια με τρόπο παρόμοιο με τη μικρή μπίλια ενός στυλό διαρκείας. Παράλληλα, τα δόντια διαφορετικού μήκους δημιουργούν ένα ισχυρότερο και πιο κατευθυνόμενο ηλεκτρικό πεδίο, καθώς κινούνται πάνω στην επιφάνεια του δέρματος. Οι ηλεκτρικοί παλμοί φαίνεται επίσης να διεγείρουν από μόνοι τους τους θύλακες των τριχών. Ωστόσο, η τεχνολογία σχεδιάστηκε ώστε να προσφέρει δύο επιπλέον μορφές θεραπευτικής υποστήριξης. Η πρώτη ουσία μεταφέρει οδηγίες DNA για την παραγωγή μιας πρωτεΐνης που ενισχύει τη δημιουργία νέων αιμοφόρων αγγείων γύρω από τους θύλακες των τριχών. Η δεύτερη ουσία είναι ένα μικρό τμήμα RNA, το οποίο περιορίζει την παραγωγή ενός ενζύμου που συμμετέχει στη δημιουργία της διυδροτεστοστερόνης (DHT). Με αυτόν τον συνδυασμό, οι ερευνητές επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν δύο σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία των τριχοθυλακίων: την ανεπαρκή αιμάτωση και την ορμονική επίδραση που οδηγεί στη συρρίκνωσή τους.

Τι έδειξαν τα πειράματα σε ποντίκια

Για να προσομοιώσουν τα χαρακτηριστικά της ανδρικού τύπου τριχόπτωσης, οι ερευνητές αφαίρεσαν το τρίχωμα από συγκεκριμένες περιοχές στην πλάτη των ποντικιών και εφάρμοσαν τεστοστερόνη στο εκτεθειμένο δέρμα. Στη συνέχεια, συνέκριναν διάφορες θεραπείες, συμπεριλαμβανομένης της χτένας με αποκλειστική ηλεκτρική διέγερση, της χτένας που περιείχε το ένα ή και τα δύο μόρια, καθώς και της τοπικής εφαρμογής μινοξιδίλης.

Μετά από 28 ημέρες, το τρίχωμα κάλυψε σχεδόν ολόκληρη την περιοχή εφαρμογής στην ομάδα που έλαβε ηλεκτρική διέγερση σε συνδυασμό και με τα δύο μόρια, σε σύγκριση με κάλυψη περίπου 70% στην ομάδα που έλαβε μινοξιδίλη. Η συνδυαστική θεραπεία αύξησε επίσης τον αριθμό των θυλάκων των τριχών στα δείγματα δέρματος και ενίσχυσε την τοπική αιματική κυκλοφορία.

Η ανδρογενετική αλωπεκία μπορεί να εξελίσσεται επί σειρά ετών, ενώ οι ερευνητές δοκίμασαν τη χτένα σε δέρμα ποντικιών υπό ελεγχόμενες συνθήκες. Στο μέλλον, οι κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους θα πρέπει να αποδείξουν εάν η συσκευή μπορεί να διεγείρει με ασφάλεια την αναγέννηση των μαλλιών στο τριχωτό της κεφαλής και πόσο καιρό διατηρούνται τα αποτελέσματα. Προς το παρόν, το πείραμα δημιουργεί ελπίδες για ένα μέλλον στο οποίο η αντιμετώπιση της τριχόπτωσης θα μπορούσε να είναι τόσο απλή όσο το να περνά κανείς μια χτένα πάνω από το κεφάλι του. Η τεχνολογία βρίσκεται ακόμη σε πειραματικό στάδιο και δεν αποτελεί διαθέσιμη ή αποδεδειγμένη θεραπεία για την ανθρώπινη τριχόπτωση.