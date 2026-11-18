Στο πλευρό των Ελλήνων αθλητών και αθλητριών στον δρόμο για το Λος Άντζελες 2028.

Στο πλευρό των Ελλήνων αθλητών και αθλητριών στη μεγάλη διαδρομή προς τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028 βρίσκεται η Telekom, αναλαμβάνοντας Χρυσός Χορηγός της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΕΟΕ) και της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας (ΔΟΑ) για την περίοδο 2026–2028. Με τις δύο νέες συνεργασίες, η Telekom ενισχύει τη διαχρονική της δέσμευση στον ελληνικό αθλητισμό, στηρίζοντας έμπρακτα την προσπάθεια των αθλητών και αθλητριών για την επίτευξη των στόχων τους, ενώ παράλληλα συμβάλλει στη διάδοση των αξιών του Ολυμπισμού στις νέες γενιές, στην Ελλάδα και διεθνώς.

Οι αθλητές του προγράμματος της ΕΟΕ «Υιοθετήστε έναν αθλητή».

«Πίσω από κάθε μεγάλη αθλητική διάκριση υπάρχει ένα όνειρο. Και πίσω από κάθε όνειρο, χρόνια προσπάθειας, επιμονής και πίστης στις δυνατότητές μας. Στην Telekom πιστεύουμε ότι αξίζει να στεκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους που τολμούν να ονειρεύονται και αγωνίζονται καθημερινά για να ξεπεράσουν τα όριά τους. Από τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004 μέχρι σήμερα, στηρίζουμε σταθερά τον ελληνικό αθλητισμό. Και σήμερα, με τη δύναμη της Telekom, συνεχίζουμε αυτή τη διαδρομή, στο πλευρό τόσο των καταξιωμένων πρωταθλητών μας όσο και των νέων αθλητών που διεκδικούν το δικό τους όνειρο στο Λος Άντζελες το 2028. Παράλληλα, συμβάλλουμε στη διάδοση των αξιών του Ολυμπισμού στις επόμενες γενιές. Γιατί κάθε αθλητής που ξεπερνά τον εαυτό του, κάθε νέος άνθρωπος που μαθαίνει να αγωνίζεται με σεβασμό και κάθε όνειρο που γίνεται πραγματικότητα, είναι μια νίκη για όλους», δήλωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου ΟΤΕ, κ. Κώστας Νεμπής.

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής κ. Ισίδωρος Κούβελος τόνισε: «Η συνεργασία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής με την Telekom, η οποία αναλαμβάνει τον ρόλο του Χρυσού Χορηγού μας, αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη και μια έμπρακτη ψήφο εμπιστοσύνης στο έργο και το όραμά μας για τον ελληνικό αθλητισμό.

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Η στήριξη ενός κορυφαίου διεθνούς ομίλου, με ισχυρή παρουσία στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας, ενισχύει τις προσπάθειές μας να δημιουργήσουμε ακόμη καλύτερες προϋποθέσεις για τους Έλληνες αθλητές και τις αθλήτριές μας, αλλά και να προωθήσουμε τις Ολυμπιακές αξίες στη νέα γενιά. Στην πορεία προς τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες 2028, χρειαζόμαστε ισχυρούς συμμάχους που συμμερίζονται τη φιλοσοφία μας και πιστεύουν στις δυνατότητες του ελληνικού αθλητισμού. Η Telekom γίνεται ένας πολύτιμος συνοδοιπόρος σε αυτή την προσπάθεια.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Telekom για την εμπιστοσύνη της. Είμαι βέβαιος ότι η συνεργασία μας θα έχει ουσιαστικό αποτύπωμα και θα συμβάλει στην ενίσχυση της ελληνικής Ολυμπιακής οικογένειας και στην επίτευξη των κοινών μας στόχων».

(από αριστερά) Ισίδωρος Κούβελος – Πρόεδρος ΕΟΕ, το ντουέτο της καλλιτεχνικής κολύμβησης Ειρήνη & Άννα-Μαρία Αλεξανδρή, Κώστας Νεμπής – Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου ΟΤΕ, Βασιλική Αλεξανδρή - Πρωταθλήτρια στο σόλο της καλλιτεχνικής κολύμβησης.

Στο πλαίσιο της χορηγίας στην ΕΟΕ, η Telekom θα στηρίζει ως Χρυσός Χορηγός το ντουέτο καλλιτεχνικής κολύμβησης των αδελφών Άννας-Μαρίας και Ειρήνης-Μαρίνας Αλεξανδρή, και την πρωταθλήτρια στο σόλο της καλλιτεχνικής κολύμβησης Βασιλική-Παγώνα Αλεξανδρή. Επίσης θα βρίσκεται δίπλα και σε 16 αθλητές και αθλήτριες που έχουν στόχο την Ολυμπιακή πρόκριση, στο πλαίσιο του προγράμματος της ΕΟΕ «Υιοθετήστε έναν αθλητή». Οι αθλητές και αθλήτριες είναι οι: Αριάδνη Αδαμοπούλου (στίβος), Μιχάλης Αναστασάκης (στίβος), Σταματία-Αλεξάνδρα Σκαρβέλη (στίβος), Δέσποινα Παπαμιχαήλ (αντισφαίριση), Γιώργος Παπαναστασίου (στίβος), Άρτεμις Βασιλάκη (κολύμβηση), Γκίβι Μπλιάτζε (πάλη), Νίκος Σταματονικόλος (στίβος), Σταματία Νούλα (στίβος), Ελευθερία Γιάχου (ποδηλασία), Κωνσταντίνος Λαμπρίδης (άρση βαρών), Αναστασία Παπαδημητρίου (γυμναστική), Οξάνα Κορένεβα (στίβος), Γιάννης Ρίζος (στίβος), Φαλλού Ντιαϊέ (καλαθοσφαίριση) και George Franks Φραγκογιάννης (στίβος).

Στον δρόμο για το Λος Άντζελες, η Telekom στέκεται δίπλα και στις Εθνικές Ομάδες Μπάσκετ 5Χ5 (Ανδρών, Γυναικών και Νέων), στηρίζοντάς τις ως Χρυσός Χορηγός.

Ανάδειξη των αξιών του Ολυμπισμού σε εθνικό και διεθνές επίπεδο

Ως Χρυσός Χορηγός της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, η Telekom θα συμβάλει στην ανάπτυξη των εθνικών και διεθνών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συνόδων, συνεδρίων και σεμιναρίων που διοργανώνει η Ακαδημία στις μοναδικής αξίας εγκαταστάσεις της στην Αρχαία Ολυμπία. Επίσης, στο πλαίσιο της χορηγικής συνεργασίας, η Telekom θα υποστηρίξει δράσεις και συνέργειες που αναπτύσσει η Ακαδημία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, αξιοποιώντας τόσο τις δια ζώσης όσο και τις ψηφιακές δυνατότητες επικοινωνίας και συμμετοχής για την προβολή του Ολυμπισμού, την προώθηση της Ολυμπιακής Παιδείας και την ενίσχυση των Ολυμπιακών Αξιών, της παγκόσμιας ειρήνης και της διαπολιτισμικής συνεργασίας.

(από αριστερά) Παναγιώτης Γαβριηλίδης – Chief Commercial Officer Consumer Segment Ομίλου ΟΤΕ, Λιάνα Μόσχου – Marketing Communications Strategy Director Ομίλου ΟΤΕ, Ισίδωρος Κούβελος – Πρόεδρος ΕΟΕ, Κώστας Νεμπής – Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου ΟΤΕ, Καθηγητής Χαρίλαος Τσολάκης – Πρόεδρος ΔΟΑ, Δημήτρης Μιχαλάκης – Chief of Corporate Communications, Sustainability & Channel Productions Ομίλου ΟΤΕ, Στέφανος Χανδακάς – Γενικός Γραμματέας ΕΟΕ.

«Η συνεργασία της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας με την Telekom αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την περαιτέρω ενίσχυση της εκπαιδευτικής μας αποστολής και τη διάδοση των αξιών του Ολυμπισμού σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Σε μια εποχή όπου η τεχνολογία και η γνώση διαμορφώνουν νέες δυνατότητες επικοινωνίας και εκπαίδευσης, η υποστήριξη ενός οργανισμού με την τεχνογνωσία και την εμπειρία της Telekom αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Προσβλέπουμε σε μια δημιουργική συνεργασία που θα ενισχύσει το έργο της ΔΟΑ και θα συμβάλει στη σύνδεση των νέων ανθρώπων με τις διαχρονικές αξίες του Ολυμπισμού.», ανέφερε ο Πρόεδρος της ΔΟΑ, Καθηγητής Χαρίλαος Τσολάκης.

Στο πλαίσιο της Χρυσής Χορηγίας στην ΕΟΕ, η Telekom θα στηρίξει ως Αποκλειστικός Χορηγός και τις δράσεις και τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας (ΕΘΝΟΑ). Οι δράσεις και τα προγράμματα απευθύνονται, μεταξύ άλλων, σε μαθητές, αθλητές, προπονητές, εκπαιδευτικούς και ευρύτερες κοινωνικές ομάδες, προωθώντας την Ολυμπιακή Παιδεία σε όλη τη χώρα και την καλλιέργεια αξιών όπως η ευγενής άμιλλα, ο σεβασμός, η αλληλεγγύη και το ευ αγωνίζεσθαι.

Στιγμιότυπο από την ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε για την ανακοίνωση της Telekom ως Χρυσού Χορηγού της ΕΟΕ και της ΔΟΑ.

Σταθερά στο πλευρό του ελληνικού αθλητισμού

Οι χορηγίες της ΕΟΕ και της ΔΟΑ εμπλουτίζουν την ήδη δυνατή χορηγική δράση της Telekom για τη στήριξη και την ανάδειξη του ελληνικού αθλητισμού. Η Telekom είναι Χρυσός Χορηγός των Εθνικών Ομάδων Μπάσκετ 5Χ5, Μεγάλος Χορηγός της Εθνικής Ομάδας Στίβου και του ΣΕΓΑΣ, ενώ, παράλληλα, στέκεται ως Υπερήφανος Χορηγός δίπλα στους κορυφαίους Έλληνες Ολυμπιονίκες Μίλτο Τεντόγλου και Εμμανουήλ Καραλή.