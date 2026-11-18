Φυλακές Χανίων: Πρόσωπο με βαρύ παρελθόν ο 38χρονος με το όπλο - Είχε καταδικαστεί για την δολοφονία του Γιάννη Μακρή

Στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Χανίων οδηγήθηκε λίγο πριν από τις 14:00 ο 38χρονος Βούλγαρος πολυισοβίτης που ήταν ο παραλήπτης του όπλου που έγινε εισαγωγή του μέσω drone στις φυλακές Αγυιάς όπου κρατείται. Μαζί του οδηγήθηκε και ακόμη ένα άτομο που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση, η οποία αξιολογείται ως ιδιαίτερα σοβαρή από τις Αρχές.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης όταν εξωτερικός φρουρός αντιλήφθηκε μη επανδρωμένο αεροσκάφος να προσεγγίζει τις εγκαταστάσεις του σωφρονιστικού καταστήματος και να αφήνει αντικείμενο στον προαύλιο χώρο. Άμεσα ενεργοποιήθηκε το σύστημα αντιμετώπισης drones από το προσωπικό της Εξωτερικής Φρουράς, με αποτέλεσμα την εξουδετέρωση του αεροσκάφους και την πτώση του σε παρακείμενο αγροτεμάχιο.

Από τον έλεγχο του υλικού των καμερών ασφαλείας προέκυψε ότι το αντικείμενο που είχε πέσει στο προαύλιο περισυνελέγη από τονκρατούμενο. Ακολούθησαν έρευνες στο κελί του, αλλά και σε κοινόχρηστους χώρους των φυλακών, όπου εντοπίστηκε μέσα σε κάδο απορριμμάτων ένα πιστόλι, από το οποίο φέρεται να έλειπαν επιμέρους εξαρτήματα. Το όπλο κατασχέθηκε, ενώ οι έρευνες επεκτάθηκαν και σε άλλα σημεία.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmyayp7kn4ft?integrationId=40599y14juihe6ly}

Το προφίλ του 38χρονου πολυισοβίτη

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Zarpanews, ο 38χρονος έχει καταδικαστεί για τη δολοφονία του επιχειρηματία Γιάννη Μακρή, το 2018, στη Βούλα, ενώ κατηγορείται και για τη δολοφονία του ισοβίτη Αντώνη Παπαδάτου, τον Φεβρουάριο του 2026, μέσα στις φυλακές Δομοκού. Οι Αρχές εξετάζουν, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, το ενδεχόμενο το όπλο να προοριζόταν για την τέλεση νέας εγκληματικής ενέργειας εντός του σωφρονιστικού καταστήματος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στο μικροσκόπιο των ερευνητών βρίσκεται και προηγούμενο περιστατικό, καθώς το περασμένο καλοκαίρι είχε επιχειρηθεί και πάλι η εισαγωγή αντικειμένων στις φυλακές Αγυιάς μέσω drone. Τότε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επρόκειτο για εξοπλισμό που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε απόπειρα απόδρασης. Το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος κρατούμενος φέρεται να είχε ζητήσει μεταγωγή εξετάζεται επίσης στο πλαίσιο της έρευνας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το ενδεχόμενο σχέδιο απόδρασης.