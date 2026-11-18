Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από εξωτερικό φρουρό, ο οποίος εκτελούσε υπηρεσία σκοπού.

Συναγερμός σήμανε χθες, Τρίτη, στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Χανίων, όταν drone προσέγγισε τις εγκαταστάσεις των φυλακών και προχώρησε στη ρίψη όπλου στον προαύλιο χώρο.

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από εξωτερικό φρουρό, ο οποίος εκτελούσε υπηρεσία σκοπού. Άμεσα κινητοποιήθηκε το προσωπικό του Τμήματος Εξωτερικής Φρούρησης, ενεργοποιώντας το ειδικό σύστημα αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών (anti-drone).

Σύμφωνα με την Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής, η επέμβαση ήταν αποτελεσματική, καθώς το drone εξουδετερώθηκε και κατέπεσε σε παρακείμενο αγροτεμάχιο.

Το υλικό από τις κάμερες και ο εντοπισμός του όπλου

Από την εξέταση του υλικού που κατέγραψαν οι κάμερες επιτήρησης, οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι διαπίστωσαν ότι το αντικείμενο που είχε ριφθεί στο προαύλιο περισυνελέγη από αλλοδαπό κρατούμενο.

Ακολούθησε άμεσα έρευνα στο κελί του συγκεκριμένου κρατουμένου, καθώς και σε κοινόχρηστους χώρους του Σωφρονιστικού Καταστήματος.

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Κατά τη διάρκεια των ερευνών, εντοπίστηκε μέσα σε κάδο απορριμμάτων, σε κοινόχρηστο χώρο, ένα πιστόλι, από το οποίο φέρεται να έλειπαν επιμέρους εξαρτήματα. Το όπλο κατασχέθηκε, ενώ οι έρευνες επεκτάθηκαν και σε άλλα σημεία των φυλακών, με τη συνδρομή της Εξωτερικής Φρουράς.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες του περιστατικού.

Υπενθυμίζεται ότι ανάλογες απόπειρες παράνομης εισαγωγής αντικειμένων σε σωφρονιστικά καταστήματα έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, οι προσπάθειες αυτές δεν τελεσφόρησαν, καθώς έγιναν εγκαίρως αντιληπτές και αντιμετωπίστηκαν από το αρμόδιο προσωπικό.

Πηγή: flashnews.gr