«Οτιδήποτε είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο μπορεί να χτυπηθεί», προειδοποιεί η πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας.

Τον κώδωνα του κινδύνου για το ενδεχόμενο η Ελλάδα να βρεθεί αντιμέτωπη ακόμη και με τριήμερο μπλακ άουτ σε περίπτωση κυβερνοεπίθεσης έκρουσε η πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας, Στέλλα Τσιτσούλα.

Με αφορμή τις πρόσφατες κυβερνοεπιθέσεις στο τραπεζικό σύστημα των ΗΠΑ, όπου χάκερ έθεσαν στο στόχαστρο τα ΑΤΜ, η κ. Τσιτσούλα εξήγησε ότι στη χώρα μας «οι τράπεζες είναι προστατευμένες μέχρι ενός σημείου».

Μιλώντας το πρωί της Τετάρτης στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA, έσπευσε να διευκρινίσει πως υπάρχει πάντα το στοιχείο του αιφνιδιασμού: «Δεν ξέρουμε ποτέ πώς ο επιτιθέμενος θα χτυπήσει ένα ATM ή έναν τρίτο προμηθευτή, όπως ήταν και τα ψυγεία στην περίπτωση των σούπερμαρκετ».

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Τι συστήνεται στους πολίτες

Η πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας υπογράμμισε την ανάγκη ετοιμότητας, καλώντας τους πολίτες να ακολουθήσουν τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που περιλαμβάνονται στο λεγόμενο «κιτ των 72 ωρών».

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Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε ότι κρίνεται απαραίτητο να υπάρχουν διαθέσιμα μετρητά στο σπίτι, σημειώνοντας χαρακτηριστικά:

«Θα πρέπει να είμαστε οργανωμένοι να αντιμετωπίσουμε μία τέτοια περίπτωση. Γιατί όταν βλέπουμε μία τέτοια σωρεία επιθέσεων, μπορεί να έχουμε κάτι αντίστοιχο και στην Ελλάδα».

Το ίδιο ισχύει και με τα τρόφιμα: «Για αυτό το σενάριο προμηθευόμαστε ορισμένα τρόφιμα προκειμένου να μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες των οικογενειών μας για τις πρώτες 72 ώρες».

Υπενθυμίζεται πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενθαρρύνει τους πολίτες να φροντίζουν προκαταβολικά για την κάλυψη των βασικών αναγκών τους κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων ημερών μιας κατάστασης έκτακτης ανάγκης, εξασφαλίζοντας αποθέματα νερού, τροφίμων, φαρμάκων και εναλλακτικά μέσα θέρμανσης, ψύξης και φωτισμού.

Το «καλό σενάριο» των τριών ημερών

Ερωτηθείσα για το χρονικό διάστημα που ενδέχεται να διαρκέσουν οι επιπτώσεις ενός τέτοιου πλήγματος, η κ. Τσιτσούλα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο το μπλακάουτ να φτάσει έως και τις τρεις ημέρες.

«Μέχρι τρεις ημέρες μπορεί να υπάρχει περίπτωση να χρειαστεί να ανακάμψει μία επιχείρηση από μία κυβερνοεπίθεση. Μπορεί να είναι περισσότερες, μπορεί να είναι και λιγότερες», ανέφερε, προσθέτοντας με νόημα πως «μέχρι τρεις ημέρες θεωρείται καλό σενάριο».

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