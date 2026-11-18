Ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί στις 11:00 με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, έχοντας ψηλά στην ατζέντα των θεμάτων την Τεχνητή Νοημοσύνη και την Κλιματική Κρίση.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει σήμερα στη Λευκωσία για την 4η Διακυβερνητική Σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου, με τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, να έχει προγραμματιστεί για τις 11.00. Η συνάντηση θα ακολουθηθεί από συνεδρίαση της Ολομέλειας της Διακυβερνητικής Συνόδου και στη συνέχεια οι δύο ηγέτες θα κάνουν κοινές δηλώσεις στον Τύπο, γύρω στις 12.30, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Στο επίκεντρο της φετινής Συνόδου βρίσκονται δύο μεγάλες προκλήσεις: η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης με πρακτικές εφαρμογές προς όφελος του πολίτη και η κοινή προετοιμασία απέναντι στην κλιματική κρίση, με έμφαση στην πρόληψη, την έγκαιρη προειδοποίηση και την προστασία ανθρώπινων ζωών και φυσικού πλούτου.

Στη συνάντηση των δύο ηγετών αναμένεται να συζητηθούν οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, καθώς και η πορεία του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου (GSI), μετά την ομαλή και απρόσκοπτη επανεκκίνηση των σχετικών ερευνών βυθού, για την οποία και οι δύο πλευρές έχουν εκφράσει την ικανοποίησή τους.

Η Διακυβερνητική Σύνοδος θεσμοθετήθηκε το 2023 από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νίκο Χριστοδουλίδη, με στόχο τη δημιουργία μηχανισμού πολιτικού συντονισμού. Τρία χρόνια μετά, οι δύο κυβερνήσεις έχουν εντατικοποιήσει τη συνεργασία τους σε όλα τα πεδία, με επίκεντρο όσα έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών. Η συνεργασία εκτείνεται από την ακαδημαϊκή συνεργασία και τη διαλειτουργικότητα των ψηφιακών υπηρεσιών μέχρι τη δημόσια υγεία, την παιδεία, την ασφάλεια, τη ναυτιλία, το εμπόριο και τον τουρισμό.

Ο συντονισμός Αθήνας και Λευκωσίας, σε ένα διεθνές σκηνικό αυξημένης αβεβαιότητας και πολλαπλών προκλήσεων, επιβεβαιώνει, σύμφωνα με την ελληνική πλευρά, τον ρόλο των δύο χωρών ως πυλώνων σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. Σε επίπεδο Ε.Ε., οι οικονομίες των δύο χωρών έχουν καταφέρει να μειώσουν το χρέος τους, τηρώντας τη δημοσιονομική ισορροπία σε ένα δύσκολο διεθνές περιβάλλον.