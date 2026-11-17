«Αυτό εφόσον αποδειχθεί, είναι ανήθικο δεν είναι διαφθορά», απάντησε ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος για την υπόθεση Τσαβδαρίδη.

Για δύο δηλώσεις του που σήκωσαν αρκετή «σκόνη» κλήθηκε να απαντήσει ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος σε συνέντευξή του στα «Παραπολιτικά 90,1».

Η πρώτη στο ΕΡΤnews ότι «αυτό το οποίο στην Ελλάδα χαρακτηρίζουμε με την τούρκικη λέξη “ρουσφέτι”, είναι μια θεσμοθετημένη υποχρεωτική στις δημοκρατίες επαφή του πολίτη με τον εκπρόσωπό του. Δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε όλες τις δημοκρατίες δυτικού τύπου, όπου υπάρχουν σταυροί προτίμησης» και η δεύτερη στο Mega News 104,6 ότι «η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η καλύτερη του αιώνα».

Επιμένει στη δήλωσή του για το «ρουσφέτι»

«Ένας Αμερικάνος γερουσιαστής, ένας Γερμανός ή ένας αυστριακός βουλευτής αυτοί δεν δέχονται στο γραφείο τους ανθρώπους, είτε συλλογικά, κλαδικά είτε ατομικά, με τους οποίους συζητούν τα προβλήματά τους και τα οποία προβλήματά τους προωθούν; Αυτό εννοώ με αυτή την τουρκική λέξη. Δεν υπάρχει άλλη λέξη για αυτή την επαφή του βουλευτή και την προώθηση αιτημάτων, τα άλλα είναι ποινικά αδικήματα», είπε ο υφυπουργός Υγείας και συνέχισε: «Δηλαδή η εξυπηρέτηση, η προσπάθεια δικαιώσεως ενός πολίτη ή αν θέλετε η προσπάθεια επιλύσεως του προβλήματος ενός πολίτη, ενός κλάδου επειδή ανταμείβεται με τον σταυρό… δηλαδή ο σταυρός τι είναι δωροδοκία; Δηλαδή η φύση του δημοκρατικού πολιτεύματος είναι δωροδοκία; Διότι το δημοκρατικό πολίτευμα βασίζεται και στην πολιτική επιλογή του κόμματος και στην προσωπική επιλογή του εντολοδόχου, άρα η προσπάθεια του εντολοδόχου να πάρει την προτίμηση του εντολέως είναι δωροδοκία; Αν το δεχτούμε αυτό σημαίνει ότι όλο το δημοκρατικό πολίτευμα είναι φαύλο. Η προσωπική προτίμηση είναι φαυλότης; Μιλάμε για την έννοια του δημοκρατικού πολιτεύματος. Πώς εκλέγεται ένας βουλευτής στις ΗΠΑ;»

«Κυβέρνηση Μητσοτάκη, η καλύτερη της Μεταπολίτευσης»

Για τη δήλωσή του «για την καλύτερη κυβέρνηση του αιώνα», ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος απάντησε: «Ο αιώνας είναι από το 2000, αλλά δεν έχω καμία αναστολή να το επεκτείνω και προς τα πίσω. Να πω η καλύτερη κυβέρνηση μετά την Μεταπολίτευση. Δεν έχω κανένα πρόβλημα και να σας εξηγήσω», είπε αρχικά και στη συνέχεια ρωτήθηκε αν η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι καλύτερη απ’ αυτή του Κωνσταντίνου Καραμανλή ή του Ανδρέα Παπανδρέου.

«Από την κυβέρνηση Παπανδρέου σας το λέω μετά βεβαιότητας. Για τον ιδρυτή θα πρέπει να πω ότι η δική μας 8ετής διακυβέρνηση, η οποία θα επεκταθεί σε 12ετία, δίνει μια διαφορετική ποιοτική διάσταση. Εκείνο που έκανε ο ιδρυτής ήταν να πάρει μια χώρα παρηκμασμένη από τη στρατιωτική δικτατορία, η οποία είχε υποστεί μια μείζονα εθνική ήττα και να προσπαθήσει να τη στήσει στα πόδια της και να τη βάλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δική μας η προσπάθεια έχει άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά», δήλωσε αρχικά και πρόσθεσε:

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«Είναι μοναδική φορά στην ιστορία μας εδώ και 200 χρόνια, που έχουμε δυνατότητα επιτέλους να φτιάξουμε ένα κοινωνικό κράτος αντάξιο της κεντρικής Ευρώπης το οποίο δεν έχουμε. Έχουμε φτιάξει πολλά, και ανάπτυξη έχουμε και επενδυτική βαθμίδα, αλλά κοινωνικό κράτος όπως έχει η Γερμανία, η Ολλανδία, η Σκανδιναβία, η Αυστρία, η Ελβετία δεν έχουμε. Το βιοτικό επίπεδο το δικό μας δεν διαφέρει σε τίποτε ιδιαίτερο από τον μέσο όρο της ΕΕ, δεν είμαστε Λουξεμβούργο ακόμη σκοπός μας είναι να γίνουμε Λουξεμβούργο. Δεν το έχουμε κατορθώσει 200 χρόνια. Είναι μοναδική ευκαιρία να ξεκινήσουμε να το φτιάχνουμε γιατί έχει αυτά τα επιτεύγματα που έχει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη τα τελευταία 8 χρόνια έχει βάλει θεμέλια ουσιαστικά τα οποία μας επιτρέπουν να οικοδομήσουμε αυτό το κοινωνικό κράτος σε τομείς όπως η υγεία, η πρόνοια, η παιδεία».

Για τις υποθέσεις διαφθοράς και σκανδάλων

«Αυτά τα περί διαφθοράς πρέπει να προσέχει κανείς πως τα λέει και για ποιους τα λέει. Διαφθορά είναι ο χρηματισμός. Άλλο το ηθικό, άλλο το ανήθικο και άλλο η διαφθορά», είπε αρχικά. Σε επισήμανση που του έγινε ότι ο κόσμος βλέπει ως διαφθορά το γεγονός ότι ένα μέλος της κυβέρνησης χρησιμοποιεί την ιστορία της μοριοδότησης, απάντησε: «Αυτό εφόσον αποδειχθεί, είναι ανήθικο δεν είναι διαφθορά. Κι αυτό προφανώς είναι ένα πρόβλημα. Είναι κακή χρήση της διοικήσεως τέτοια προβλήματα όμως υπάρχουν σε όλες τις δημοκρατίες, δεν είναι ελληνικό φαινόμενο».