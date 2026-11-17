Η πρωτοβουλία αφορά σχολικές μονάδες στην Αστυπάλαια, τη Φολέγανδρο και τη Δονούσα.

Στην αναβάθμιση σχολικών εγκαταστάσεων σε τρία απομακρυσμένα νησιά της χώρας προχωρούν ο Όμιλος AKTOR και η HOPEgenesis, στο πλαίσιο νέας συνεργασίας που έχει στόχο τη βελτίωση των συνθηκών εκπαίδευσης για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Η πρωτοβουλία αφορά σχολικές μονάδες στην Αστυπάλαια, τη Φολέγανδρο και τη Δονούσα και προβλέπει την πραγματοποίηση εργασιών επισκευής και ανακαίνισης, με βάση τις ανάγκες που έχουν καταγραφεί στις σχολικές εγκαταστάσεις των τριών νησιών.

Η συνεργασία επισημοποιήθηκε με την υπογραφή σχετικής συμφωνίας μεταξύ του Ομίλου AKTOR και της HOPEgenesis, η οποία καθορίζει και τους ρόλους των δύο πλευρών στην υλοποίηση των παρεμβάσεων.

Ειδικότερα, ο Όμιλος AKTOR αναλαμβάνει την οικονομική υποστήριξη των εργασιών, ενώ η HOPEgenesis θα έχει την ευθύνη του συντονισμού τους, προκειμένου οι παρεμβάσεις να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των σχολικών κοινοτήτων.

Στήριξη των τοπικών κοινωνιών και αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας

Πέρα από τη βελτίωση των σχολικών υποδομών, η πρωτοβουλία συνδέεται με την ευρύτερη προσπάθεια ενίσχυσης της καθημερινότητας των κατοίκων μικρών και απομακρυσμένων νησιών.

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Η πρόσβαση σε ποιοτικές εκπαιδευτικές υποδομές αποτελεί σημαντική παράμετρο για τη στήριξη των οικογενειών που επιλέγουν να παραμείνουν στον τόπο τους, ιδιαίτερα σε περιοχές που αντιμετωπίζουν δημογραφικές προκλήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, η συνεργασία εντάσσεται αφενός στη στρατηγική εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του Ομίλου AKTOR για την ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών και αφετέρου στην αποστολή της HOPEgenesis για την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας και τη στήριξη οικογενειών σε ακριτικές, απομονωμένες και παραμεθόριες περιοχές.

Στέφανος Χανδακάς: Σημαντική η πρόσβαση των οικογενειών σε καλές υποδομές

Στη σημασία της δημιουργίας κατάλληλων συνθηκών διαβίωσης για τις οικογένειες των απομακρυσμένων περιοχών αναφέρθηκε ο ιδρυτής και πρόεδρος της HOPEgenesis, Δρ. Στέφανος Χανδακάς.

Όπως επισήμανε, η στήριξη της οικογένειας στις ακριτικές περιοχές προϋποθέτει κοινότητες που προσφέρουν στους κατοίκους τη δυνατότητα να ζουν, να μεγαλώνουν τα παιδιά τους και να έχουν πρόσβαση σε ποιοτικές υποδομές και υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η συνεργασία με τον Όμιλο AKTOR δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη βελτίωση της καθημερινότητας των παιδιών στην Αστυπάλαια, τη Δονούσα και τη Φολέγανδρο, με αφετηρία το σχολικό περιβάλλον, όπου οι μαθητές περνούν σημαντικό μέρος της ημέρας τους.

Γιώργος Τσαπρούνης: Ίσες ευκαιρίες για τα παιδιά σε κάθε γωνιά της χώρας

Από την πλευρά του, ο γενικός διευθυντής Επικοινωνίας του Ομίλου AKTOR, Γιώργος Τσαπρούνης, υπογράμμισε ότι η πρόοδος συνδέεται με τη δημιουργία αξίας που φτάνει σε κάθε περιοχή της χώρας και έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στη ζωή των πολιτών.

Αναφερόμενος στη συνεργασία με τη HOPEgenesis, τόνισε ότι η στήριξη των σχολικών κοινοτήτων στα τρία μικρά νησιά αντανακλά την πεποίθηση του Ομίλου πως όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από τον τόπο στον οποίο μεγαλώνουν, πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες μάθησης και εξέλιξης.

Η νέα πρωτοβουλία έρχεται να αναδείξει τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι συνεργασίες μεταξύ επιχειρήσεων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στη βελτίωση των υποδομών και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, ιδιαίτερα στις νησιωτικές περιοχές της χώρας.