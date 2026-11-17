Αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ, με επικεφαλής τη Ρένα Δούρου και τον Νίκο Παππά, κατέθεσε στεφάνι σήμερα στο Πολυτεχνείο.

Στεφάνι κατέθεσε σήμερα στο Πολυτεχνείο αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής τη Ρένα Δούρου και τον Νίκο Παππά. Ο Γραμματέας της ΚΕ του κόμματος επανάφερε το σύνθημα της εποχής «Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία».

«Ψωμί που να είναι αρκετό για όλες τις οικογένειες όλο τον μήνα.

Παιδεία με δημόσια σχολεία και πανεπιστήμια για όλους.

Και Ελευθερία, που πρέπει κάθε μέρα να προστατεύουμε από τον ιστορικό αναθεωρητισμό και τους νοσταλγούς της Χούντας», είπε ο Νίκος Παππάς σε δηλώσεις του από το Πολυτεχνείο και συνέχισε: «Δεν είναι απλώς επίκαιρο το σύνθημα του Πολυτεχνείου.

Είναι το κάλεσμα της μνήμης και του αγώνα για το σήμερα και το αύριο».

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