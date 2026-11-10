Προειδοποίησε ότι εάν δεν υπάρξει επιστροφή των εδρών, το κόμμα θα τοποθετηθεί δημόσια καθώς αυτό «θα σημαίνει ότι υπάρχει συναίνεση και επιδοκιμασία από τον Αλέξη Τσίπρα να καταστέλλεται η κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ».

«Το να κρατά κανείς την έδρα, είτε ως εκλεγμένος είτε ως επιλαχών, ενώ έχει προσχωρήσει στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, είναι απαράδεκτο», τόνισε ο Νίκος Παππάς, Γραμματέας της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, μιλώντας στο Ράδιο Βέρα και στον Γιάννη Αναστασίου.

Αναφερόμενος στην κοινοβουλευτική έδρα της Μαγνησίας, αφού σημείωσε ότι ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος και η Κατερίνα Παπανάτσιου έχουν επιλέξει να εγκαταλείψουν τον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία και να προσχωρήσουν στο κόμμα Τσίπρα, υπογράμμισε ότι η θέση του κόμματός του για την επιστροφή των εδρών είναι «ενιαία και αδιαπραγμάτευτη», καθώς όσοι έχουν επιλέξει διαφορετική πολιτική πορεία οφείλουν να σεβαστούν την εντολή των ψηφοφόρων.

Προειδοποίησε, μάλιστα, ότι εάν δεν υπάρξει επιστροφή των εδρών, το κόμμα θα τοποθετηθεί δημόσια και με σαφήνεια, καθώς αυτό «θα σημαίνει ότι υπάρχει συναίνεση και επιδοκιμασία και από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα να καταστέλλεται η κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ».

Ιδιαίτερα θετική ήταν η αναφορά του Νίκου Παππά στη Μαρίνα Χρυσοβελώνη, με την οποία, όπως είπε, είχε συνεργαστεί στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 2015-2019, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι «θα συμβάλει εξαιρετικά και για τον νομό» και επισημαίνοντας ότι η Μαγνησία έχει ανάγκη από βουλευτές που υπηρετούν την εντολή την οποία έλαβαν και αναδεικνύουν τα προβλήματα των πολιτών.

«Γρήγορα υπερβάσεις για συνεργασία με τη Νέα Αριστερά»

Για τις εκλογικές συνεργασίες και σε ό,τι αφορά τη Νέα Αριστερά, σημείωσε: «Θα θέλαμε πάρα πολύ να δούμε να γίνονται γρήγορα υπερβάσεις και να συγκλίνουμε σε μία εκλογική συνεργασία». Υπογράμμισε ότι η σύμπραξη με τη Νέα Αριστερά και τον Νίκο Κοτζιά δεν είναι απλώς επιθυμητή, αλλά πολιτικά εφικτή: «Αυτά είναι τα εφικτά. Όχι μόνο ευκταία, είναι τα εφικτά αυτή τη στιγμή».

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Τέλος, αναφερόμενος στην επίσκεψή του στον Βόλο, προανήγγειλε ότι τα προβλήματα που παρουσίασαν οι εκπρόσωποι του εμπορικού κόσμου και των εργαζομένων της Μαγνησίας θα μεταφερθούν άμεσα στη Βουλή, με αναφορές και κοινοβουλευτικές ερωτήσεις.