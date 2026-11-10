«Η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την αύξηση των δρομολογίων στις γραμμές 1, 2 και 3, ενώ η χρονιά θα κλείσει με σχεδόν 37.000 λιγότερα σε σχέση με το 2019», σημειώνει.

Την κυβερνητική εικόνα περί ενίσχυσης των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς αμφισβητεί ο Νάσος Ηλιόπουλος, επικαλούμενος στοιχεία για την εκτέλεση δρομολογίων στο Μετρό, τον Ηλεκτρικό και τα λεωφορεία και τρόλεϊ. Αφορμή στάθηκαν οι ανακοινώσεις της ΣΤΑ.ΣΥ για την αύξηση κατά 5.172 των δρομολογίων στις τρεις γραμμές του Μετρό το πρώτο δεκάμηνο του 2026, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Σύμφωνα με τον Νάσο Ηλιόπουλο, ωστόσο, η σύγκριση με το 2019 αποτυπώνει μια διαφορετική εικόνα για τις αστικές συγκοινωνίες. Ειδικότερα, όπως αναφέρει:

Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ): Το 2019 εκτελέστηκαν 113.478 δρομολόγια, έναντι 93.548 το 2025, καταγράφοντας μείωση 19.930 δρομολογίων ή 17,6%.

Γραμμές 2 και 3: Από 271.553 δρομολόγια το 2019, ο αριθμός υποχώρησε στα 248.867 το 2025, σημειώνοντας μείωση 22.686 δρομολογίων ή 8,4%.

ΟΣΥ (λεωφορεία και τρόλεϊ): Τα δρομολόγια μειώθηκαν από 3.373.025 το 2019 σε 2.811.074 το 2025, δηλαδή κατά 561.951 ή 16,7%. «Η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την αύξηση των δρομολογίων στις γραμμές 1, 2 και 3, ενώ η χρονιά θα κλείσει με σχεδόν 37.000 λιγότερα σε σχέση με το 2019», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση του Νάσου Ηλιόπουλου

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: η αλήθεια πίσω από τους κυβερνητικούς πανηγυρισμούς. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει γιατί είναι: "αυξημένα τα δρομολόγια του Μετρό (γραμμές 1,2,3) στο πρώτο δεκάμηνο του 2026". Πόσο αυξημένα σε σχέση με το 25; Αυξήθηκαν 5.172. Όποιος χρησιμοποιεί μέσα μεταφοράς ξέρει την πραγματική κατάσταση των μέσων. Την ίδια αλήθεια αποτυπώνουν και τα επίσημα στοιχεία, ας τα δούμε αναλυτικά:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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• Γραμμή 1

- Το 2019 εκτελέστηκαν 113.478 δρομολόγια

- Το 2025 εκτελέστηκαν 93.548 δρομολόγια

(Μείωση κατά 19.930 δρομολόγια, 17,6%)

• Γραμμές 2 και 3

- Το 2019 εκτελέστηκαν 271.553 δρομολόγια

- Το 2025 εκτελέστηκαν 248. 867 δρομολόγια

(Μείωση κατά 22.686 δρομολόγια, 8,4%)

• ΟΣΥ (λεωφορεία και τρόλεϊ)

- Το 2019 εκτελέστηκαν 3.373.025 δρομολόγια

- Το 2025 εκτελέστηκαν 2.811.074 δρομολόγια

(Μείωση κατά 561.951 δρομολόγια, 16,7%)

Για να το πούμε απλά η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την αύξηση των δρομολογίων στις γραμμές 1,2,3 ενώ η χρονιά θα κλείσει με σχεδόν 37.000 λιγότερα σε σχέση με το 2019.

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα υπάρχει μια διπλή αξία:

1. Η αποτύπωση της πραγματικής κατάστασης που βιώνουν καθημερινά όσοι και όσες χρησιμοποιούν μέσα μεταφοράς.

2. Η ευκολία με την οποία η κυβέρνηση μπορεί να διαστρεβλώνει την πραγματικότητα είτε αυτό αφορά τα ΜΜΜ, είτε αφορά την στεγαστική κρίση και την αύξηση του κόστους ζωής.

Η αλήθεια είναι απλή: η κυβέρνηση της ΝΔ δεν ενδιαφέρεται για τα ΜΜΜ ακριβώς όπως δεν ενδιαφέρεται για την καθημερινότητα της κοινωνικής πλειοψηφίας.

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