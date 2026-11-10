Το σχόλιο για το GNTM.

Η Βίκυ Καγιά μίλησε στις κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών και ένα σύντομο απόσπασμα των δηλώσεών της, προβλήθηκε το πρωί της Τρίτης 10 Νοεμβρίου, μέσα από την εκπομπή «Happy Day».

Το γνωστό μοντέλο και παρουσιάστρια, κατά τη διάρκεια των δηλώσεών της αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να επιστρέψει στην τηλεόραση, ενώ παράλληλα, σχολίασε τη νέα σεζόν του GNTM, στο οποίο για πρώτη φορά συμμετέχει η Μπέττυ Μαγγίρα.

Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο να επιστρέψει τηλεοπτικά, η Βίκυ Καγιά, ξεκαθάρισε: «Δεν θα επέστρεφα τηλεοπτικά, απλά για να επιστρέψω».

Με αφορμή, μάλιστα, τη συζήτηση, η ίδια απάντησε στις ερωτήσεις των ρεπόρτερ αναφορικά με το αν ενοχλείται όταν βγαίνουν συνεργάτες και τοποθετούνται δημόσια για παλαιότερες συνεργασίες: «Δεν με ενοχλεί κάτι γιατί ο κάθε ένας, πραγματικά έχει το δικαίωμα να πει αυτό που αισθάνεται. Εγώ αυτό που αισθάνομαι, όμως, είναι ότι είμαι ελεύθερη από όλο αυτό, έχω φύγει από όλο αυτό και δεν με αφορά. Αυτό αισθάνομαι. Από εκεί και πέρα ο κάθε ένας μπορεί να πει αυτό που θέλει».

Και πρόσθεσε: «Στον αγώνα επιβίωσης και την επιθυμία κάποιου να πετυχαίνει και να πηγαίνει παρά πέρα, δεν την κακολογώ και δεν την κρίνω. Αυτό που λίγο θα ήθελα να σταθώ, είναι με πόση αξιοπρέπεια το κάνεις. Μέχρι εκεί όμως. Αυτό».

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Το σχόλιο της Βίκυς Καγιά για το GNTM

Κλείνοντας, το μοντέλο, απάντησε σε ερωτήσεις αναφορικά με τη νέα σεζόν του GNTM, σημειώνοντας ότι έχει παρακολουθήσει την εκπομπή:

«Φυσικά και έχω παρακολουθήσει το GNTM. Λογικό είναι να ταυτίζεται με εμένα γιατί το έκανα από τότε που ξεκίνησε… Τα πράγματα προχωράνε, αλλάζουνε μορφή, προσαρμόζονται στις εποχές τις οποίες διανύουμε. Δε σημαίνει ότι επειδή εγώ έφυγα από μία εκπομπή θα τη σιχτιρίσω», σημείωσε μεταξύ άλλων η Βίκυ Καγιά.

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