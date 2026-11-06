Ο Δημήτρης Παπανώτας μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα».

Δηλώσεις στις κάμερες των τηλεοπτικών παραχώρησε ο Δημήτρης Παπανώτας και το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε το πρωί της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου, μέσα από την εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα».

Ο γνωστός παρουσιαστής, τις προηγούμενες εβδομάδες βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων λόγω μιας διαμάχης, με τον ίδιο να αναφέρει μέσα από ανάρτησή του την επιθυμία του να απομακρυνθεί από την τηλεόραση.

Με αφορμή τη συγκεκριμένη τοποθέτηση, η ρεπόρτερ ρώτησε τον Δημήτρη Παπανώτα: «Πρόσφατα βρεθήκατε στο επίκεντρο μιας αντιπαράθεσης και κάνατε μία ανάρτηση στο Instagram, όπου λέγατε ότι θα αποχωρήσετε από την τηλεόραση».

Απαντώντας στο σχετικό ερώτημα, ο Δημήτρης Παπανώτας, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Το εννοώ φυσικά και το λέω χρόνια, δεν το λέω τώρα: ότι θα αποχωρήσω από την τηλεόραση όταν συνταξιοδοτηθώ και νομίζω ότι θα πρέπει να το κάνουν όλοι αυτό. Βλέπω ανθρώπους που δουλεύουν στα 80 και στα 90… Θα μου πεις αυτό επιλέγουν να κάνουν και αυτό κάνουν, μπράβο τους, αλλά ίσως θα έπρεπε να χαρούμε και άλλα πράγματα στη ζωή».

Δημήτρης Παπανώτας: «Θα γράψω ένα βιβλίο για τους πάντες και τα πάντα»

Στη συνέχεια, ο Δημήτρης Παπανώτας εξομολογήθηκε την επιθυμία του να προχωρήσει στη συγγραφή ενός βιβλίου, στο οποίο θα αναφέρεται στην προσωπική του πορεία και την επαγγελματική του καριέρα, καθώς και σε πρόσωπα και καταστάσεις:

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«Έχω νιώσει πολλά πράγματα που αφορούν τον σχολιασμό του προσώπου μου, αλλά δεν θα σας τα αναλύσω εδώ. Θα γράψω ένα βιβλίο όταν πάω σε ένα χωριό ήρεμο να γεράσω… Θα αναφέρω μέσα τα πάντα, για τους πάντες. Για να μαθαίνει και ο κόσμος την αλήθεια».

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