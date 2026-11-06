Η επιχειρηματίας αποφάσισε να απαντήσει σε σχόλιο το οποίο αφορούσε την εξωτερική της εμφάνιση.

Δεν άφησε αναπάντητο ένα αρνητικό σχόλιο που δέχτηκε στα social media η Αθηνά Οικονομάκου, επιλέγοντας να απαντήσει με τον δικό της τρόπο στον χρήστη που σχολίασε την εμφάνισή της. Η γνωστή ηθοποιός και επιχειρηματίας απάντησε αιχμηρά σε σχόλιο, ενώ στη συνέχεια προχώρησε και σε σχετική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Συγκεκριμένα, ένας χρήστης των social media σχολίασε κάτω από ανάρτησή της: «Τα πάνω δόντια είναι ενιαία μασέλα πορταμπλ; Ήρεμα ρωτάω».

Η Αθηνά Οικονομάκου δεν επέλεξε να αγνοήσει το σχόλιο, απαντώντας με εμφανή ειρωνική διάθεση: «Τι ωραία θα ήταν να συναντιόμασταν από κοντά να με ρωτούσες και να σου απαντούσα κι εγώ… ήρεμα απαντάω».