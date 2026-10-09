Το νέο βίντεο στα social media και η εξομολόγηση για την ψυχοθεραπεία.

Σε μία ιδιαίτερη ανάρτηση προσχώρησε η Αθηνά Οικονομάκου το πρωί της Παρασκευής μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, αποκαλύπτοντας στους διαδικτυακούς της φίλους τον τρόπο με τον οποίο την έχει επηρεάσει η ψυχοθεραπεία.

Μέσα από το σχετικό βίντεο, η ηθοποιός μοιράστηκε ορισμένες από τις σκέψεις της, εστιάζοντας κυρίως στις συναισθηματικές μεταβολές που πιθανά ένιωθε στην καθημερινότητά της.

Παράλληλα, περιέγραψε ότι παλαιότερα πίστευε πάρα πολύ στο «μάτι», μέχρι τη στιγμή που με τη βοήθεια της ψυχοθεραπείας κατάλαβε ότι πολλά από τα συναισθήματά της προέρχονταν από την ίδια.

Η νέα ανάρτηση της Αθηνάς Οικονομάκου στο TikTok

Η ηθοποιός αναφέρθηκε αρχικά στο «μάτι», σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Τι έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια στο μυαλό μου, τι έχει αλλάξει σχετικά με την αρνητική ενέργεια. Εγώ παλιά πίστευα πάρα πολύ στο ‘μάτι’. Δηλαδή, με το που αισθανόμουν λίγο έτσι πιο βαριά, λίγο άρχιζε το μυαλό μου να μπαίνει σε αρνητικές σκέψεις και να βαραίνω… Θεωρούσα αμέσως ότι κάποιος με μάτιασε… Δεν έμπαινα στην εμμονή να δω ποιος είναι ευτυχώς…».

Στο ίδιο βίντεο, η Αθηνά Οικονομάκου, αναφέρθηκε στην ψυχοθεραπεία τονίζοντας τη σημασία που έχει για εκείνη:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Όσα χρόνια έκανα ψυχοθεραπεία άρχισα να βρίσκω εκατομμύρια λόγους που θα μπορούσαν να με κάνουν υποσυνείδητα να βαραίνω, να μιζεριάζω, να στεναχωριέμαι. Οπότε, άρχισα να καταλαβαίνω πως όλο αυτό που ένιωθα προερχόταν από μέσα μου».

Κλείνοντας, θέλησε να χαρίσει τη δική της συμβουλή στους ακόλουθούς της, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν είχε να κάνει με κανέναν εξωτερικό παράγοντα. Οπότε, θέλω να σας πω ότι αν λίγο κάνετε μια ενδοσκόπηση - και πραγματικά σας ενδιαφέρει να βρείτε την αλήθεια και δεν θέλετε πάντα να ρίχνετε τις ευθύνες στους άλλους - θα καταλάβετε πως όλο αυτό είναι δικό μας, δεν σου φταίει κανένας».

{https://www.tiktok.com/@athinao1konomakou/video/7694589537548373270}