Μετά το «τον ήπιαμε» για το τουρκολιβυκό μνημόνιο, ο βουλευτής της ΝΔ επανήλθε με νέα ατάκα στο MEGA.

Nέα συζήτηση για τις πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες της Νέας Δημοκρατίας άνοιξε με δημόσια τοποθέτησή του ο βουλευτής, Δημήτρης Καλογερόπουλος, ο οποίος, μετά το πρόσφατο σχόλιό του «τον ήπιαμε» για το τουρκολιβυκό μνημόνιο, επανήλθε με μια ακόμη αιχμηρή δήλωση.

Μιλώντας στην εκπομπή «Tonight» του MEGA, αναρωτήθηκε γιατί η ΝΔ να μη στραφεί σε κόμματα που βρίσκονται δεξιότερά της, εφόσον οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις αποκλείουν, τουλάχιστον προεκλογικά, το ενδεχόμενο συνεργασίας μαζί της.

«Αφού δεν τη θέλει κανένας, γιατί να μην πάει προς τα δεξιά;»

«Οι εκλογές θα βγάλουν ένα αποτέλεσμα. Εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί… Καταρχήν κανείς δεν συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία γιατί είναι προεκλογική διαδικασία. Δεν ξέρω τι θα κάνουν στην πορεία, αλλά εκείνο που έχω να σας πω είναι το εξής», ανέφερε αρχικά.

«Η ΝΔ αφού δεν τη θέλει και κανένας, γιατί να μην πάει με εκείνους που είναι προς τα δεξιά; Υπάρχουν τόσα κόμματα. Δεν το κατάλαβα».

O Δημήτρης Καλογερόπουλος επιχείρησε στη συνέχεια να υποβαθμίσει την εντύπωση ότι είχε προχωρήσει σε κάποια ιδιαίτερα αποκαλυπτική πολιτική δήλωση.

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«Όχι, μπόμπα δεν έριξα. Δεξιός είμαι, δεν είμαι αδέξιος, ούτε επιδέξιος…», σχολίασε, επιστρατεύοντας το χιούμορ για να εξηγήσει τη θέση του.

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