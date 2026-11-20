Οι εισηγήσεις στον Αλ. Τσίπρα και τα επιχειρήματα.

Δεν έχουν περάσει ούτε πέντε μήνες από τη συγκρότηση της πρώτης «σκιώδους κυβέρνησης» της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και ήδη στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα συζητούνται αλλαγές.

Οι πληροφορίες που είχε γράψει ο Β. Σκουρής στα «Παραπολιτικά» επιβεβαιώνονται από το ρεπορτάζ της στήλης: Κερδίζουν έδαφος οι εισηγήσεις που φτάνουν στον πρώην πρωθυπουργό για ανασχηματισμό των τομεαρχών, αλλά και για ανανέωση της ομάδας στελεχών που εμφανίζονται στα τηλεοπτικά πάνελ και εκπροσωπούν δημόσια το κόμμα.

Το βασικό επιχείρημα υπέρ των αλλαγών είναι ότι πρέπει να βγουν μπροστά και έμπειρα στελέχη προερχόμενα από τον παλιό μεγάλο ΣΥΡΙΖΑ που μπορούν να τονώσουν την εικόνα μιας «σύγχρονης κυβερνώσας Αριστεράς». Για παράδειγμα, η Έφη Αχτσιόγλου, ο Γιώργος Καραμέρος και ο Διονύσης Τεμπονέρας θα αποκτήσουν χαρτοφυλάκιο για να προβληθούν ως επόμενοι υπουργοί, ενώ ο Κώστας Ζαχαριάδης θα βρεθεί τρόπος να αποκτήσει εντονότερη τηλεοπτική παρουσία.

Δεν σημαίνει αυτό ότι θα υποβαθμιστούν νέα στελέχη που έχουν αξιολογηθεί θετικά από το επιτελείο του Αλ. Τσίπρα. Αλλά η σύνθεση του «μείγματος» θα αλλάξει, με περισσότερο «καλό παλιό» και λιγότερο «ανέμπνευστο νέο», όπως εξηγεί πηγή της στήλης στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

Α.