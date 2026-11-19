Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 02:00, σε κατοικία επί της οδού Αίθρας.

Μία ακόμη γυναικοκτονία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στην περιοχή της Ακρόπολης, με θύμα μία 61χρονη γυναίκα, η οποία εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της, έπειτα από άγριο ξυλοδαρμό από τον 63χρονο σύζυγό της.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 02:00, σε κατοικία επί της οδού Αίθρας, όταν ο 63χρονος κάλεσε ο ίδιος το τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης και ενημέρωσε ότι είχε χτυπήσει τη σύζυγό του, και πώς εκείνη πλέον δεν είχε τις αισθήσεις της.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες διαπίστωσαν ότι η 61χρονη ήταν ήδη νεκρή, ενώ από την πρώτη εικόνα της γυναίκας διαπιστώθηκε ότι έφερε μώλωπες στο σώμα της, ενδείξεις που παραπέμπουν σε ξυλοδαρμό.

Ο 63χρονος, ημεδαπός, βρισκόταν μέσα στο σπίτι όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψή του για την ανθρωποκτονία της συζύγου του.

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Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το ζευγάρι δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, ενώ δεν προκύπτει προηγούμενο ιστορικό βίας μεταξύ τους.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η δολοφονία διερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.