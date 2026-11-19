Κατά τις έρευνες σε εγκαταλελειμμένο χώρο στην ίδια περιοχή, εντοπίστηκαν τρεις κάλυκες, καθώς και ίχνη αίματος.

Συναγερμός σήμανε στις αστυνομικές Αρχές τα ξημερώματα, έπειτα από αναφορά για πυροβολισμούς στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Ειδικότερα, περίπου στις 03:25, άγνωστος κάλεσε το τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης και ενημέρωσε ότι άκουσε πυροβολισμούς στην περιοχή. Άμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο για να διερευνήσουν την καταγγελία.

Εντοπίστηκαν κάλυκες και αίμα

Κατά την άφιξή τους, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην οδό Αχαρνών 69 έναν άνδρα, περίπου 25 ετών, κουρδικής καταγωγής, ο οποίος έφερε τραύμα από πυροβόλο όπλο στο πόδι. Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Παράλληλα, κατά τις έρευνες σε εγκαταλελειμμένο χώρο στην ίδια περιοχή, εντοπίστηκαν τρεις κάλυκες, καθώς και ίχνη αίματος.

Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, ενώ διερευνάται και το ενδεχόμενο να προηγήθηκε επεισόδιο μεταξύ του τραυματία και άλλων ατόμων.