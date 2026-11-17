Οι Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ακόμη και το ενδεχόμενο η 24χρονη να υπέστη κακοποίηση από ένα ή περισσότερα άτομα.

Στη δημοσιότητα έδωσε η Αστυνομία τη φωτογραφία και τα στοιχεία του 20χρονου που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση δολοφονίας της 24χρονης στον Άγιο Παντελεήμονα. Ο νεαρός, ο οποίος φέρεται να διατηρούσε παράλληλη ερωτική σχέση με το θύμα, είναι το τελευταίο άτομο που την είδε ζωντανή, ενώ στη συνέχεια αναχώρησε από την Ελλάδα με προορισμό τη Γαλλία.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν τόσο τις κινήσεις του 20χρονου πριν από τη διαφυγή του στο εξωτερικό όσο και όσα συνέβαιναν στο διαμέρισμα όπου διέμενε μαζί με άλλα άτομα.

Το βιντεοληπτικό υλικό και η αναχώρηση για τη Γαλλία

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 20χρονος φέρεται να είναι το τελευταίο πρόσωπο που συνάντησε την 24χρονη στις 28 Οκτωβρίου. Βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στη διάθεσή τους οι Αρχές καταγράφει τους δύο να ανεβαίνουν αγκαλιασμένοι στο διαμέρισμα όπου διέμενε ο νεαρός.

Έντεκα ημέρες αργότερα, στις 8 Νοεμβρίου, ο 20χρονος καταγράφεται να βγαίνει από το διαμέρισμα κρατώντας μια βαλίτσα. Στη συνέχεια, την αφήνει στο πεζοδρόμιο και απομακρύνεται με κατεύθυνση το αεροδρόμιο, από όπου αναχώρησε για τη Γαλλία.

Στο μικροσκόπιο το διαμέρισμα όπου διέμενε ο 20χρονος

Ιδιαίτερο βάρος δίνουν οι αστυνομικοί και στο διαμέρισμα-κοινόβιο όπου διέμενε ο 20χρονος μαζί με άλλα άτομα. Οι συγκάτοικοί του φέρεται να υποστήριξαν στις καταθέσεις τους ότι δεν αντιλήφθηκαν ούτε άκουσαν κάτι σχετικό με όσα συνέβησαν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ωστόσο, οι Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ακόμη και το ενδεχόμενο η 24χρονη να υπέστη κακοποίηση από ένα ή περισσότερα άτομα. Στο πλαίσιο αυτό, αναζητούν στοιχεία που θα μπορούσαν να φωτίσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες διαπράχθηκε το έγκλημα, αλλά και να αποσαφηνίσουν εάν υπήρξε εμπλοκή και άλλων προσώπων.

Παράλληλα, στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται και το καθεστώς παραμονής του 20χρονου στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο νεαρός διέμενε νόμιμα στη χώρα, γεγονός που του επέτρεψε να ταξιδέψει στο εξωτερικό χωρίς να αντιμετωπίσει περιορισμούς κατά την αναχώρησή του.

Η οικογένεια της 24χρονης ζητά δικαιοσύνη

Την ίδια ώρα, ο αρραβωνιαστικός της 24χρονης και τα μέλη της οικογένειάς της ζητούν να αποδοθεί δικαιοσύνη για τον θάνατό της. Παράλληλα, απευθύνουν έκκληση στις ελληνικές Αρχές για τη συνδρομή τους, προκειμένου η σορός της νεαρής γυναίκας να επιστρέψει στην πατρίδα της, την Μπουρκίνα Φάσο, ώστε να πραγματοποιηθεί η ταφή της.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmx98ipxsph5?integrationId=40599y14juihe6ly}