Καλές καιρικές συνθήκες με ιδιαίτερα αυξημένες θερμοκρασίες και λίγες μόνο βροχές περιμένουμε μέχρι και τα τέλη του μήνα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open.

Παραμένουμε, σύμφωνα με τον Kλέαρχο Μαρουσάκη, στον θερμό τομέα μιας ατμοσφαιρικής ροής, η οποία δημιουργεί τους νοτιάδες και μεταφέρει θερμότερες και υγρές αέριες μάζες, ευνοώντας παράλληλα τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Τις επόμενες 5 με 8 ημέρες θα παραμείνουμε σε ένα περισσότερο ανοιξιάτικο καιρικό μοτίβο.

Σήμερα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν τοπικές βροχοπτώσεις στα δυτικά και βορειοδυτικά τμήματα, αλλά και στην ανατολική και βορειοανατολική χώρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, με τοπικά ισχυρές εντάσεις στο βόρειο Ιόνιο και το βορειοανατολικό Αιγαίο. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί αργά τη νύχτα και νωρίς το πρωί, λόγω του ολισθηρού οδοστρώματος.

Ο υδράργυρος θα ανέβει αρκετούς βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα δούμε θερμοκρασίες γύρω στους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου.

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Από την Πέμπτη προς την Παρασκευή θα σημειωθεί περαιτέρω αύξηση της θερμοκρασίας, με τον υδράργυρο να προσεγγίζει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Μάλιστα, δεν αποκλείεται να δούμε ακόμη και 30 βαθμούς στη βόρεια Κρήτη. Σε αυτή την εξέλιξη θα συμβάλει και ο άνεμος, ο οποίος θα λειτουργεί ως καταβάτης.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, οι καιρικές συνθήκες θα είναι πολύ καλές σήμερα, με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί. Σε συνδυασμό με τους νοτιάδες, ο υδράργυρος θα φτάσει αργά το μεσημέρι στους 24 βαθμούς Κελσίου. Νωρίς το πρωί θα επικρατούν συνθήκες αυξημένης υγρασίας.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε τοπικές νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας, ενώ αυξημένη θα είναι η σχετική υγρασία. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις και η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 22 βαθμούς Κελσίου.

Η εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες

Και τις επόμενες ημέρες θα επικρατήσει καιρός τύπου «Π», με τους νοτιάδες να κυριαρχούν. Κατά περιόδους, μάλιστα, θα εκδηλώνονται πιο οργανωμένες βροχοπτώσεις στα δυτικά και βορειοδυτικά τμήματα της χώρας.

Οι νοτιάδες θα μεταφέρουν υγρασία και θερμότερες αέριες μάζες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή άνοδο την Πέμπτη και την Παρασκευή, όταν στα ανατολικά ηπειρωτικά και τη βόρεια Κρήτη οι άνεμοι θα συμβάλουν στην περαιτέρω αύξησή της, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή θα καταγραφούν υψηλότερες θερμοκρασίες στη Θεσσαλία, την Αττικοβοιωτία και την ανατολική και βορειοανατολική Πελοπόννησο. Μεγαλύτερη άνοδος αναμένεται στη βόρεια Κρήτη, όπου η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Οι συγκεκριμένοι άνεμοι θα διαμορφώσουν ένα καιρικό σκηνικό που θα θυμίζει περισσότερο προχωρημένη άνοιξη ή ακόμη και αρχές καλοκαιριού, παρά το προχωρημένο φθινόπωρο που διανύουμε ημερολογιακά.

Μέσα στο Σαββατοκύριακο περιμένουμε μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας, καθώς οι άνεμοι θα στραφούν σε βοριάδες. Ωστόσο, φαίνεται ότι μέχρι και το τέλος του μήνα θα διατηρηθεί το ίδιο καιρικό μοτίβο, με νοτιάδες, αυξημένες θερμοκρασίες και βροχές στα δυτικά και τα βόρεια.