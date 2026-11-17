Στεφάνι στο Πολυτεχνείο κατέθεσε ο ΠτΔ Κωνσταντίνος Τασούλας.

Στεφάνι στο μνημείο του Πολυτεχνείου κατέθεσε το πρωί της Τρίτης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας.

Σε δήλωσή του ο κ. Τασούλας ανέφερε:

«Σήμερα τιμούμε εκείνους που με τόλμη και αυταπάρνηση ανέδειξαν το Πολυτεχνείο σε κορυφαία έπαλξη δημοκρατικής αντίστασης κατά της δικτατορίας. Γιατί πίστεψαν πως μόνο η ελευθερία και η δημοκρατία είναι δύναμη

αναγέννησης για τη χώρα μας και για την κοινωνία μας. Και αυτή η αλήθεια του Πολυτεχνείου σήμερα μας εμπνέει για να χτίσουμε το μέλλον μας με τόλμη και με την

απαιτούμενη ενότητα»