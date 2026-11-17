Στεφάνι στο μνημείο του Πολυτεχνείου κατέθεσε το πρωί της Τρίτης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας.
Σε δήλωσή του ο κ. Τασούλας ανέφερε:
«Σήμερα τιμούμε εκείνους που με τόλμη και αυταπάρνηση ανέδειξαν το Πολυτεχνείο σε κορυφαία έπαλξη δημοκρατικής αντίστασης κατά της δικτατορίας. Γιατί πίστεψαν πως μόνο η ελευθερία και η δημοκρατία είναι δύναμη
αναγέννησης για τη χώρα μας και για την κοινωνία μας. Και αυτή η αλήθεια του Πολυτεχνείου σήμερα μας εμπνέει για να χτίσουμε το μέλλον μας με τόλμη και με την
απαιτούμενη ενότητα»