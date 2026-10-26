Το μουσικό μέρος της εκδήλωσης ανέλαβε η Συμφωνική Ορχήστρα και οι χορωδίες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.

Στην τελετή του Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου για τον εορτασμό του Πολιούχου της Θεσσαλονίκης Αγίου Δημητρίου παρέστη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας.

Η σχετική τελετή αφορούσε επίσης τα 114 χρόνια από την Απελευθέρωση της πόλης αλλά και το Έπος του ΄40.

Μετά την προσφώνηση του Πρύτανη του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, Κυριάκου Αναστασιάδη ακολούθησε η εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από τον Ομότιμο Καθηγητή της Έδρας Κοραή Νεοελληνικής και Βυζαντινής Ιστορίας, Γλώσσας και Λογοτεχνίας του King’s College London Sir Roderick Beaton, με τίτλο: «Από τον Άγιο Δημήτριο στο “Όχι” του Μεταξά».

Το μουσικό μέρος της εκδήλωσης ανέλαβε η Συμφωνική Ορχήστρα και οι χορωδίες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.Την εκδήλωση παρακολούθησαν οι υφυπουργοί Κώστας Γκιουλέκας, Σταύρος Καλαφάτης, Νίκος Ταχιάος και Νικόλαος Παπαϊωάννου, ο υπουργός Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Βασίλης Πάλμα, ο Γενικός Πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη Κωνσταντίνος Πολυκάρπου, βουλευτές, ακαδημαϊκοί, φοιτητές, εκπρόσωποι φορέων και πλήθος κόσμου. Παρέστησαν, επίσης, οι αντιπρυτάνεις του ΑΠΘ Ιωάννης Ρέκανος, Νίκος Μαγγιώρος και Ιάκωβος Μιχαηλίδης.