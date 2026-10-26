Υπο βροχή θα γίνει η μαθητική παρέλαση για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου - Το πρωτόκολλο αναβολής και η πρόγνωση της ΕΜΥ.

Σε κλοιό κακοκαιρίας η χώρα με τις έντονες βροχές και καταιγίδες να υποχωρούν μετά την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στο καιρό της παρέλασης αναφορικά με την έκταση και την ένταση των φαινομένων. Οι καιρικές συνθήκες ανήμερα της εθνικής επετείου για την 28η Οκτωβρίου μονοπωλούν τις συζητήσεις γονέων καθώς καθώς χιλιάδες μαθητές σε όλη τη χώρα προετοιμάζονται να συμμετάσχουν στις καθιερωμένες μαθητικές παρελάσεις.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmer8lnbflpl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο καιρού της ΕΜΥ, την Τετάρτη η μέρα θα είναι ιδιαιτέρως δύσκολη με βροχές και καταιγίδες στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, ν. Λάρισας) έως αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση). στις Σποράδες και την Εύβοια έως αργά το βράδυ (κόκκινη προειδοποίηση), στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου έως αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση), στα Δωδεκάνησα (κόκκινη προειδοποίηση), στην ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φθιώτιδας, ν. Βοιωτίας), κατά διαστήματα έως αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση) καθώς και στην Αττική από τις πρώτες ώρες έως το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Όπως τονίζεται από πλευράς ΥΠΑΙΘΑ αλλά και Υπουργείου Εσωτερικών η πρόγνωση βροχής ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου δεν συναπάγεται αυτομάτως και αναβολή των μαθητικών παρελάσεων. Η Η τελική εικόνα θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη των φαινομένων και τις συνθήκες που θα επικρατούν σε κάθε περιοχή.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmem4yvdgwih?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κακοκαιρία: Ποιος αποφασίζει αν θα γίνει ή θα αναβληθεί η μαθητική παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου

Οι αποφάσεις για τη διεξαγωγή των μαθητικών παρελάσεων εξετάζονται από τον οικείο Δήμο σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς και με γνώμονα τις καιρικές συνθήκες και την ασφάλεια των συμμετεχόντων. Καθοριστικό ρόλο έχει ο τοπικός συντονισμός, ιδιαίτερα όταν αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα. Ανάλογα με την περιοχή, μπορεί να προηγηθεί σύσκεψη των αρμόδιων οργάνων, ώστε να αξιολογηθούν τα νεότερα μετεωρολογικά δεδομένα και να αποφασιστεί αν η παρέλαση θα πραγματοποιηθεί όπως έχει προγραμματιστεί ή αν απαιτούνται αλλαγές. Όταν τα φαινόμενα είναι γενικευμένα σε έναν νομό τότε η απόφαση είναι στα χέρια του περιφερειάρχη με γνώμονα την σφάλεια των μαθητών και μαθητριών, των εκπαιδευτικών και όλων των συμμετεχόντων στην παρέλαση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmem6fgyg6yx?integrationId=40599y14juihe6ly}

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Dnews προς ώρας δεν φαίνεται ότι θα ακυρωθούν οι μαθητικές παρελάσεις. Αρμόδιες πηγές μας τόνισαν ότι δεν δεν εξετάζεται, προς το παρόν, το ενδεχόμενο οριζόντιας αναβολής των μαθητικών παρελάσεων της 28ης Οκτωβρίου, παρά τις προβλέψεις για επιδείνωση του καιρού και την πιθανότητα εκδήλωσης ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Οι αρμόδιες αρχές θα αξιολογήσουν τα δεδομένα όσο πλησιάζει η 28η Οκτωβρίου, λαμβάνοντας υπόψη τις νεότερες μετεωρολογικές προβλέψεις και τις συνθήκες που θα επικρατούν σε κάθε περιοχή. Επομένως, το ενδεχόμενο αναβολής δεν αφορά οριζόντια το σύνολο της χώρας, αλλά θα εξεταστεί, εφόσον χρειαστεί, τοπικά και ανάλογα με τη σοβαρότητα των φαινομένων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmer2h1ih4v5?integrationId=40599y14juihe6ly}