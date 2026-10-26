Σε ισχύ έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για έντονα καιρικά φαινόμενα μέχρι και την Τετάρτη. Υπο βροχή οι παρελάσεις την 28η Οκτωβρίου, σε αρκετές περιοχές.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσουν αρκετές περιοχές της χώρας τις επόμενες ημέρες, με την κακοκαιρία να διατηρείται έως και την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, ανήμερα της εθνικής επετείου.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, προβλέποντας έντονα φαινόμενα σε περιοχές της Θεσσαλίας, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στα Δωδεκάνησα και σε τμήματα της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στην Αττική, όπου οι βροχές αναμένεται να εκδηλωθούν από τις πρώτες ώρες της Τετάρτης έως το μεσημέρι, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει τη διεξαγωγή των μαθητικών παρελάσεων για την 28η Οκτωβρίου.

Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ: Οι περιοχές με τα έντονα φαινόμενα

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, για την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με την ένταση και τη διάρκεια των φαινομένων να διαφοροποιούνται ανά περιοχή.

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Θεσσαλία: Στους νομούς Μαγνησίας και Λάρισας τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να διατηρηθούν έως αργά τη νύχτα, με κόκκινη προειδοποίηση.

Στους νομούς Μαγνησίας και Λάρισας τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να διατηρηθούν έως αργά τη νύχτα, με κόκκινη προειδοποίηση. Σποράδες και Εύβοια: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως αργά το βράδυ, επίσης με κόκκινη προειδοποίηση.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως αργά το βράδυ, επίσης με κόκκινη προειδοποίηση. Δωδεκάνησα: Προβλέπονται έντονα φαινόμενα, με κόκκινη προειδοποίηση.

Προβλέπονται έντονα φαινόμενα, με κόκκινη προειδοποίηση. Νησιά ανατολικού Αιγαίου: Οι βροχές και οι καταιγίδες αναμένεται να συνεχιστούν έως αργά το βράδυ, με πορτοκαλί προειδοποίηση.

Οι βροχές και οι καταιγίδες αναμένεται να συνεχιστούν έως αργά το βράδυ, με πορτοκαλί προειδοποίηση. Ανατολική Στερεά Ελλάδα: Κυρίως στους νομούς Φθιώτιδας και Βοιωτίας προβλέπονται κατά διαστήματα ισχυρά φαινόμενα έως αργά τη νύχτα, με πορτοκαλί προειδοποίηση.

Κυρίως στους νομούς Φθιώτιδας και Βοιωτίας προβλέπονται κατά διαστήματα ισχυρά φαινόμενα έως αργά τη νύχτα, με πορτοκαλί προειδοποίηση. Αττική: Βροχές και καταιγίδες αναμένονται από τις πρώτες ώρες της ημέρας έως το μεσημέρι, με πορτοκαλί προειδοποίηση.

Αρνιακός: Βροχές στην Αττική την ώρα της παρέλασης

Διαφορετική εικόνα αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός σε αρκετές περιοχές της χώρας την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Action24, Τάσο Αρνιακό.

Όπως εκτιμά, στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά καλός καιρός, ενώ στην Αττική η αστάθεια ενδέχεται να φέρει βροχές ακόμη και κατά τη διάρκεια της μαθητικής παρέλασης.

Βροχοπτώσεις προβλέπονται επίσης στην περιοχή της Λαμίας, στην Αττικοβοιωτία, στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα, στην Κρήτη και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmejcusy7trl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Μαρουσάκης: Νέα ψυχρή εισβολή και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά και νότια

Στην εξέλιξη της κακοκαιρίας αναφέρθηκε και ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, επισημαίνοντας ότι η Τετάρτη θα χαρακτηρίζεται από την αποχώρηση του αρχικού κύματος κακοκαιρίας και την προσέγγιση μιας νέας ψυχρής αέριας μάζας από την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας.

Iδιαίτερη προσοχή απαιτείται από το ύψος του Βόλου και νοτιότερα, καθώς και στις περιοχές ανατολικά της οροσειράς της Πίνδου. Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν η ανατολική και νότια Θεσσαλία, οι Σποράδες, η Εύβοια, η Αττικοβοιωτία, η ανατολική και νότια Πελοπόννησος, οι Κυκλάδες, το ανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο και η Κρήτη.

Δεν αποκλείεται, μάλιστα, να επηρεαστεί πρόσκαιρα και η Χαλκιδική, ενώ στη Θεσσαλονίκη ενδέχεται να σημειωθούν ασθενείς βροχές κατά τις πρωινές ή τις βραδινές ώρες.

Ο μετεωρολόγος υπογραμμίζει ότι, παρά την αρχική εκτίμηση για καλύτερες καιρικές συνθήκες στη Θεσσαλονίκη ανήμερα της εθνικής επετείου, η νέα ψυχρή μάζα μπορεί να προκαλέσει τοπικές βροχοπτώσεις. Αντίθετα, εντονότερα αναμένεται να είναι τα φαινόμενα σε περιοχές που βρίσκονται κοντά στο Αιγαίο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmem6fgyg6yx?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ποιες περιοχές χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή την 28η Οκτωβρίου

Η Αττική, η Βοιωτία, η Φθιώτιδα, η Θεσσαλία, η Εύβοια και τα νησιά του Αιγαίου αναμένεται να βρεθούν ανάμεσα στις περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο από την κακοκαιρία.

Οι βροχές και οι καταιγίδες ενδέχεται να δημιουργήσουν δυσκολίες στις μετακινήσεις, ιδιαίτερα τις ώρες διεξαγωγής των μαθητικών παρελάσεων.