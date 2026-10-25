Σταδιακή στροφή σε φθινοπωρινό σκηνικό αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός στη χώρα από αύριο, Δευτέρα.

Άστατος αναμένεται να είναι ο καιρός την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, ανήμερα της εθνικής επετείου, με βροχές και τοπικές καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με την πρόγνωση, τα φαινόμενα δεν θα επηρεάσουν παντού την Ελλάδα με την ίδια ένταση, ενώ σε ορισμένες περιοχές αναμένεται να υπάρξουν διαστήματα ηλιοφάνειας.

Όσοι σχεδιάζουν να παρακολουθήσουν τις μαθητικές και στρατιωτικές παρελάσεις θα πρέπει να ενημερώνονται για τις τοπικές καιρικές συνθήκες, καθώς η αστάθεια αναμένεται να επηρεάσει κυρίως τα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας.

Πού αναμένονται βροχές την 28η Οκτωβρίου

Ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, σύμφωνα με την πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου, η δυτική και η βόρεια Ελλάδα αναμένεται να έχουν γενικά καλύτερες καιρικές συνθήκες, με διαστήματα ηλιοφάνειας. Αντίθετα, από τη νοτιοανατολική Θεσσαλία και τις Σποράδες έως την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την Αττική, την ανατολική Πελοπόννησο και μεγάλο μέρος του Αιγαίου, ο καιρός θα παραμείνει άστατος, με βροχές, μπόρες και καταιγίδες.

Στην Αττική, όπου θα πραγματοποιηθούν οι εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο, αναμένονται βροχές και κατά τόπους πιο έντονα φαινόμενα. Ωστόσο, σύμφωνα με την πρόγνωση που παρατίθεται, τα φαινόμενα στη νότια ηπειρωτική χώρα και στην Αττική εκτιμάται ότι θα αρχίσουν να υποχωρούν σταδιακά από αργά το μεσημέρι.

Αντίθετα, στην Εύβοια, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα η αστάθεια ενδέχεται να διατηρηθεί έως τις βραδινές ώρες.

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Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός πριν από την εθνική επέτειο

Άστατος θα παραμείνει ο καιρός και την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, με βροχές στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας, στην Πελοπόννησο, στην ανατολική νησιωτική Ελλάδα και στην Κρήτη.

Από το βράδυ της Τρίτης προς την Τετάρτη αναμένεται νέα επιδείνωση, με τα φαινόμενα να επηρεάζουν κυρίως τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα, την Αττική, την ανατολική Πελοπόννησο και αρκετά νησιά του Αιγαίου.

Η εξέλιξη αυτή καθιστά σημαντική την παρακολούθηση των νεότερων προγνωστικών δεδομένων, καθώς η ένταση και η διάρκεια των βροχοπτώσεων ενδέχεται να διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή.

Η πιθανότητα βροχών την ημέρα της εθνικής επετείου σημαίνει ότι όσοι σκοπεύουν να βρεθούν στις παρελάσεις καλό είναι να έχουν μαζί τους ομπρέλα ή αδιάβροχο, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου αναμένονται τοπικές καταιγίδες.