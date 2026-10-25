Στο επίκεντρο η Αττική αλλά και πολλές περιοχές της χώρας.

Σημαντική επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός από τις πρώτες ώρες της Δευτέρας 26 Οκτωβρίου, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα επηρεάσουν αρκετές περιοχές της χώρας τουλάχιστον έως και την Τρίτη 27 Οκτωβρίου.

Τα εντονότερα φαινόμενα προβλέπεται να εκδηλωθούν κυρίως στην ανατολική Ελλάδα, ενώ οι καταιγίδες ενδέχεται να συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις, καθιστώντας απαραίτητη την αυξημένη προσοχή των πολιτών.

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας θα βρεθούν η Αττική, η Θεσσαλία, η ανατολική Στερεά Ελλάδα, η Εύβοια, οι Σποράδες και τα νησιά του Αιγαίου, με τα φαινόμενα να παρουσιάζουν διαφορετική ένταση και διάρκεια ανά περιοχή.

Αναλυτικά:

Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από τις πρώτες ώρες της Δευτέρας (26-10-2026) τουλάχιστον έως και την Τρίτη (27-10-2026) με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως της ανατολικής χώρας, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πιο συγκεκριμένα,

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Α. Αύριο Δευτέρα (26-10-2026)

α) Στην ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φθιώτιδας, ν. Βοιωτίας) έως τις πρωινές ώρες.

β) Στην Αττική έως το μεσημέρι και εκ νέου τις βραδινές ώρες.

γ) Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, ν. Λάρισας) έως τις βραδινές ώρες.

δ) Στις Σποράδες και την Εύβοια.

ε) Στα Δωδεκάνησα από τις προμεσημβρινές ώρες έως αργά το βράδυ.

στ) Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από το μεσημέρι.

Β. Μεθαύριο Τρίτη (27-10-2026)

α) Στις Σποράδες και την Εύβοια έως το μεσημέρι.

β) Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου έως αργά το απόγευμα.

γ) Στα Δωδεκάνησα από το μεσημέρι.

δ) Στην Αττική έως τις πρωινές ώρες.