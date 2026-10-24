Νεφώσεις και θερμοκρασία που θα φτάσει τοπικά τους 20 με 24 βαθμούς Κελσίου. Χαλάει ο καιρός από την Κυριακή.

Σχετικά καλός θα είναι ο καιρός σήμερα Σάββατο, ενώ από την Κυριακή και όσο πλησιάζουμε προς την 28η Οκτωβρίου αναμένεται βροχερό και πιο φθινοπωρινό σκηνικό.

Σύμφωνα με την Χριστίνα Ρήγου, σήμερα θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις στη χώρα, που κατά περιόδους θα είναι αυξημένες. Διάσπαρτες και μικρής έντασης τοπικές βροχές θα σημειωθούν στην κεντρική Μακεδονία, γύρω από τη Θεσσαλονίκη, στη νότια Πελοπόννησο, στην Κρήτη και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Το βράδυ βροχές αναμένονται στο Ιόνιο, ενώ θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα κυμανθεί το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές κοντά στους 20-23 βαθμούς. Ήπιοι αναμένεται να είναι οι άνεμοι στα πελάγη, που θα πνέουν σε εντάσεις 2-3 μποφόρ στο Ιόνιο και 3-5 μποφόρ στο Αιγαίο.

Στην Αττική θα έχουμε αραιές νεφώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας, που πρόσκαιρα θα είναι πιο πυκνές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς, με βόρειους ανέμους 3-4 μποφόρ και στα ανατολικά το πρωί έως 5.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές, με μικρή πιθανότητα να ψιχαλίσει ή να βρέξει λίγο τοπικά μέχρι το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 14 και 20 βαθμών, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις, στρεφόμενοι το μεσημέρι σε νότιους 2-4 μποφόρ.