Σε ποιες περιοχές είναι πιθανό να βρέξει την 28η Οκτωβρίου, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου.

Οι ομπρέλες βγαίνουν ξανά σε αρκετές περιοχές την Κυριακή (25/10), ενώ πιθανόν να είναι απαραίτητες σε τμήματα της Ελλάδας την 28η Οκτωβρίου, σύμφωνα με το νέο δελτίο καιρού του Σάκη Αρναούτογλου.

Αύριο, Σάββατο (24/10), υπάρχει η πιθανότητα για ασθενείς, πολύ τοπικές βροχές στη Χαλκιδική, τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο- κυρίως τη Λακωνία- και τα ορεινά της Κρήτης. Οι βοριάδες θα είναι εξασθενημένοι και η έντασή τους δεν θα ξεπερνά τα 4-5 μποφόρ, ενώ το θερμόμετρο θα φτάσει τους 22-23 βαθμούς Κελσίου.

Την Κυριακή (25/10) τις προμεσημβρινές ώρες αναμένονται διάσπαρτες μπόρες και τοπικές καταιγίδες στη δυτική Ελλάδα, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχει πυκνή συννεφιά. Το σύστημα θα κινηθεί προς τα νότια μετά το μεσημέρι και υπάρχει η πιθανότητα για μπόρες και καταιγίδες από τη δυτική Θεσσαλία και νοτιότερα, με την Πελοπόννησο στο επίκεντρο. Δεν αποκλείεται να εκδηλωθεί ασθενής τοπική βροχή και στην Αττική.

Βροχερή θα είναι η Δευτέρα (26/10) στη νότια Ελλάδα, από το ύψος του Βόλου έως την ανατολική Πελοπόννησο και ίσως εκδηλωθούν τοπικά ισχυρά φαινόμενα, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου. Βροχές αναμένονται και στην αττική, ενώ η θερμοκρασία θα πέσει κάτω από τους 20 βαθμούς Κελσίου και σε πεδινές περιοχές.

Προς τα ξημερώματα της Τρίτης (27/10) υπάρχει ενδεχόμενο να εκδηλωθούν ισχυρά φαινόμενα στα Δωδεκάνησα. Τα πρωί της Τρίτης αναμένονται βροχές στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις βόρειες Κυκλάδες, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν την ανατολική Αττική.

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Την Τρίτη αλλά και την Τετάρτη (28/10) η θερμοκρασία ίσως πέσει και κάτω από τους 17-18 βαθμούς Κελσίου και θα υπάρχει η αίσθηση φθινοπωρινού κρύου, σημειώνει ο Σάκης Αρναούτογλου.

Ο καιρός την 28η Οκτωβρίου

Για την 28η Οκτωβρίου υπάρχει η πιθανότητα να εκδηλωθούν βροχές στα νότια, οι οποίες ενδέχεται να είναι δυνατές στα Δωδεκάνησα. Για την Αττική υπάρχει η πιθανότητα να βρέξει στα ανατολικά και τα ορεινά. Εξάλλου, είναι πιθανό να δημιουργηθεί πρόβλημα με τον απόπλου των πλοίων κυρίως στις δυτικές Κυκλάδες, τα Κύθηρα και τη δυτική Κρήτη, καθώς οι βοριάδες θα φτάνουν τουλάχιστον τα 7-8 μποφόρ.

Η τάση του καιρού έως τις αρχές Νοεμβρίου

Από τις 29-30 Οκτωβρίου η Κρήτη μπαίνει ξανά σε «φθινοπωρινό σκηνικό». Στα τέλη Οκτωβρίου και τις αρχές Νοεμβρίου περισσότερες βροχές αναμένονται στις ανατολικές και νότιες περιοχές, ανέφερε ακόμα ο Σάκης Αρναούτογλου, με βάση τα έως τώρα προγνωστικά στοιχεία.

Το δελτίο καιρού του Σάκη Αρναούτογλου

{https://www.youtube.com/watch?v=kCsgDKnlyXc}